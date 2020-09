Intel Core de 11e génération: le processeur s’améliore avec Tiger Lake, mais ce sont les débuts des GPU Intel Xe qui posent un changement de génération

Nous avons enfin avec nous la nouvelle microarchitecture Intel. Il s’appelle Tiger Lake, et sera le protagoniste absolu des processeurs également renouvelés Intel Core de 11e génération pour ordinateurs portables.

Bien qu’Intel ait déjà exposé certaines de ses caractéristiques en janvier dernier au CES de Las Vegas, c’est maintenant que l’on rencontre enfin les premiers membres d’une famille qui s’améliore dans de nombreux domaines, mais surtout marque le début des nouvelles puces graphiques Intel Iris Xe.

Le CPU s’améliore, mais c’est presque le moins important

Chez Intel – qui d’ailleurs inaugure un logo – ils ont parlé lors de la présentation de la façon dont ils ont affiné leur lithographie 10 nanomètres et ont appliqué la technologie Intel SuperFin pour améliorer les performances et l’efficacité de ces transistors qui sont à la base de leurs nouveaux SoC.

La refonte lui permet également de fonctionner à des tensions plus faibles et permet d’intégrer un bon ensemble de nouvelles fonctions, intégrant des fonctionnalités dont nous parlerons plus en profondeur comme le support Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 ou PCIe 4.0, en plus des améliorations de performances qui selon Intel sont 20% mieux sur le processeur mais ils sont 2 fois (100%) ceux des cœurs graphiques précédents.

La performance dans le domaine de l’intelligence artificielle multiplier par cinq, et est appliqué dans divers domaines qui, entre autres, permettent à chaque noyau d’être utilisé optiquement à tout moment.

Il s’agit du nouveau logo Intel – l’arrière-plan est un composant variable – avec le point du «i» en bleu. La traditionnelle «bague» qui entourait la marque disparaît.

C’est précisément l’une des surprises de cette version: les performances du processeur s’améliorent, sans aucun doute, mais est éclipsé par le reste des améliorations apportées par Intel à cette plate-forme.

Le grand protagoniste est sa nouvelle architecture graphique, accompagné de la nouvelle performance multipliée dans les tâches d’intelligence artificielle et de cet ensemble d’options de connectivité et de portabilité qui se réunissent dans le cadre du projet Athena.

Précisément, le Projet Athena définit une série de composants et de technologies qui se réunissent dans ces nouvelles équipes dans lesquelles Intel veut garantir certaines sections clés pour l’utilisabilité de ces équipes. Par exemple, la capacité de se réveiller en une seconde des états de sommeil.

Il sera également possible de profiter (au moins) 9 heures d’autonomie en équipement avec écrans Full HD et une utilisation plus ou moins normale de l’ordinateur portable, et avec ces appareils, une prise en charge de la charge rapide est offerte qui, par exemple, permet une autonomie supplémentaire de 4 heures (toujours dans les appareils avec écrans Full HD) en seulement 30 minutes de charge.

L’ère des graphiques Intel Iris Xe commence

Nous attendons depuis longtemps un saut qualitatif d’Intel dans le domaine graphique, et bien que certains produits “énormes” destinés aux centres de données et aux environnements informatiques hautes performances aient déjà été envisagés, la proposition pour les utilisateurs finaux n’avait pas cristallisé pour le moment.

Il le fait maintenant pour la première fois sous la forme de puces graphiques intégrées pour ordinateurs portables. Aux traditionnels Intel HD Graphics et Intel Iris, des solutions basées sur l’architecture Intel Gen11 Graphics de la famille Ice Lake, Intel Iris Xe les remplace désormais, la mise en œuvre pour ce type d’équipement de la nouvelle architecture graphique de cette entreprise.

Il y a beaucoup de promesses de ces puces et de cette architecture, et en fait il y a des mois tu pourrais déjà voir comme un prototype d’ordinateur portable avec ces puces a pu exécuter “ Battlefield V ” en 1080p et avec un niveau de détail élevé avec une douceur surprenante.

Il est encore tôt pour pouvoir confirmer si nous sommes confrontés aux puces qui transformeront n’importe quel ordinateur portable en un équipement de jeu modeste sans avoir besoin de graphiques dédiés, mais bien sûr Intel semble proposer ici une solution très ambitieuse cela donnera beaucoup plus de marge de manœuvre même pour les joueurs plus occasionnels ou moins ambitieux dans cette section.

Les tests qu’Intel a montrés lors de la présentation étaient bien sûr très frappants. Pour commencer, ils ont indiqué qu’avec Intel Iris Xe, ils avaient atteint des performances graphiques mieux que 90% des ordinateurs portables avec des graphiques dédiés (non intégré, attention) qui ont été vendus l’année dernière.

Dans leurs comparaisons avec divers jeux, ils ont montré un ordinateur équipé d’un AMD Ryzen 7 4800U par rapport à l’un de ses processeurs de 11e génération (non spécifié) et au moins dans ces tests internes, il était clair que les performances de ces nouveaux microphones Intel et de leurs puces Graphiques Iris Xe il était nettement supérieur aux puces graphiques intégré de ces puces Intel.

Bien que ces tests soient certainement surprenants, il sera particulièrement intéressant de vérifier Si les attentes générées par l’entreprise aujourd’hui se réalisent lorsque nous avons accès à des équipes avec lesquelles analyser cette performance de manière indépendante.

Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4 dans la chambre

Intel a toujours essayé de proposer des solutions complètes aux OEM et aux fabricants d’ordinateurs portables en lançant de nouvelles générations de processeurs pour ce segment. Ils ont inventé la catégorie des Ultrabooks qui a fini par être floue, et maintenant ils vont promouvoir le soi-disant Project Athena qui regroupe des équipes avec certains types de processeurs et certaines options de connectivité ou l’autonomie de la batterie, par exemple.

Avec la nouvelle génération de processeurs avec microarchitecture Tiger Lake, quelque chose de similaire se produit: Intel les combine avec deux caractéristiques frappantes et importantes qui leur permettront de marquer des points dans les sections susmentionnées. Pour commencer, le Wi-Fi 6 (802.11ax), la connectivité aux réseaux sans fil de nouvelle génération qui se répand progressivement et qui, avec le temps, remplacera presque complètement les connexions Wi-Fi 5, bien mieux connues jusqu’à présent sous le nom de 802.11ac.

Avoir cette connectivité Wi-Fi 6 en standard est intéressant car permet d’atteindre des taux de transfert de 600 Mbps par flux (433 sur Wi-Fi 5) et un total maximum de 10000 Mbps (7000 sur Wi-Fi 5). La portée et la couverture sont améliorées même dans les espaces encombrés, ce qui rend cette norme particulièrement intéressante avec le nombre croissant d’appareils connectés à ces réseaux.

L’autre nouveauté du ‘pack’ est la connectivité Thunderbolt 4, qui malgré l’augmentation de la numérotation n’apporte pas de changements particulièrement révolutionnaires. Les vitesses de transfert restent inchangées par rapport à Thunderbolt 3, nous aurons donc un maximum de 40 Gbps. Cela le rendra encore plus élevé que la norme USB 3.2 Gen 2 qui permet des transferts jusqu’à 20 Gbps.

Pourtant, il y a des changements internes qui pourraient améliorer un peu le fonctionnement de ces appareils. Intel nécessite Thunderbolt 4 Prise en charge de la bande passante 32 Gbit / s, soit deux fois le montant pris en charge dans TB3.

Cela signifie que dans de nombreux scénarios, même si la vitesse maximale n’est pas plus élevée, les transferts peuvent bénéficier de cette bande passante. En fait cela permettra par exemple de ne pas connecter un moniteur 4K, comme dans Thunderbolt 3, mais deux de ces écrans 4K et même un écran 8K.

La norme leur permet également d’aller sur le marché quais (stations de base) avec jusqu’à quatre ports, et il corrigera un défaut TB3 qui ne permettait pas à un PC de “se réveiller” à partir d’un clavier ou d’une souris connecté à l’un de ces docks.