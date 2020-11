Intel Comet Lake S 10600K, 10900K Review (?): Le dilemme de la mise à niveau du joueur

Anirudh Regidi16 nov.2020 17:32:48 IST

C’est la première fois depuis peut-être une décennie que je me pose cette question.

Intel a complètement dominé l’espace CPU de bureau depuis au moins 2006, lorsque son architecture Core 2 a été lancée. Et jusqu’à il y a quelques jours, il n’était pas question d’opter pour autre chose qu’Intel, surtout si vous étiez un joueur.

Qu’est ce qui a changé? Tout. Et ça fait longtemps que ça vient.

C’est AMD, son rival, qui a finalement lancé les choses. AMD s’est réveillé en 2017 et introduit Zen, une architecture de processeur entièrement repensée qui était, selon les normes d’AMD, superbe. Malgré les bugs et diverses bizarreries d’optimisation, ces processeurs n’étaient pas assez bons pour détrôner Intel. En fait, leur plus grande réussite a été de sortir Intel de sa complaisance et, je crois, de pousser le marché au-delà des processeurs double cœur. Mais avec Intel toujours aux commandes.

Au milieu de cela, Intel faisait face à un tout autre ensemble de problèmes. Il avait du mal à passer à un nouveau procédé de fabrication plus efficace * – un rêve qui n’a pas encore été réalisé sur le bureau, et qui ne le sera peut-être qu’après 2021. Il y avait aussi Spectre-Meltdown et une famille de vulnérabilités associées, les atténuations pour lesquelles étaient très coûteuses Intel à mettre en œuvre, ce qui coûte aux utilisateurs de processeurs Intel jusqu’à 40% de performances dans certains cas.

Cela témoigne des prouesses d’ingénierie d’Intel que grâce à tout cela, il a toujours fonctionné. Bien sûr, Intel avait besoin d’un feu sous son cul proverbial pour remettre les choses à la vitesse supérieure, mais Intel a livré, et c’était tout ce qui comptait.

Viennent ensuite le Zen 2 d’AMD en 2019, le Comet-Lake S d’Intel il y a environ 6 mois, et enfin, le Zen 3 d’AMD il y a quelques jours.

Zen 2, sur un processus 7 nm, a apporté des améliorations architecturales massives pour AMD, lui permettant enfin d’être compétitif avec les processeurs Intel de 9e génération. La réponse d’Intel a été la 10e génération de Comet Lake-S plusieurs mois plus tard.

Comet Lake-S: un aperçu

À toutes fins utiles, la 10e génération de Comet Lake-S est un saut assez important par rapport à la 9e génération.Il est construit sur le désormais vénérable nœud de processus 14 nm (qui a fait ses débuts sur le bureau il y a cinq ans avec Skylake), mais vous avez soudainement obtenu un hyper-threading sur tous les cœurs de toute la gamme de processeurs grand public. Le 10600K a doublé le nombre de threads par rapport au 9600K, et le 10900K est passé de 8 cœurs à 10. La vitesse d’horloge s’est améliorée dans tous les domaines, et nous avons vu l’ajout de fonctionnalités telles que Thermal Velocity Boost, l’accélération de l’IA et le support natif du WiFi6.

Bien que je pense que Comet Lake-S est un espace réservé, où Intel a simplement poussé la conception de base du processeur de 9e génération à ses limites plutôt que d’introduire une toute nouvelle architecture, cela fonctionnait toujours. Intel a conservé son avance sur AMD – du moins dans les jeux – et ces processeurs étaient, jusqu’à il y a quelques jours à peine, les meilleurs processeurs de jeu que vous puissiez acheter.

Il y a cependant quelques inconvénients. Ces processeurs fonctionnent à chaud et consomment beaucoup d’énergie. Et puis il y a le fait que vous avez besoin d’une toute nouvelle carte mère et que la plate-forme ne prend pas en charge la norme PCIe Gen 4 (nécessaire pour les SSD et les GPU modernes).

Performances du Comet Lake-S

Les Core i5-10600K et Core i9-10900K, bien que officiellement évalués à 95 W et 125 W TDP respectivement, peuvent facilement – en appuyant sur un bouton, dans certains cas – atteindre des TDP de 200 W et 300 W respectivement. Dans ce cas, TDP ou «Thermal Design Power» est essentiellement la quantité de chaleur qui doit être dissipée pour empêcher le CPU de surchauffer. Si le refroidisseur de votre processeur ne parvient pas à dissiper suffisamment de chaleur, votre processeur ralentira pour compenser.

Je veux dire, vous pouvez exécuter ces processeurs à leur TDP évalué et vous n’auriez vraiment besoin de rien de plus qu’un refroidisseur d’air à prix décent pour le faire, mais vous refuseriez également à ces processeurs une chance de vraiment se dégourdir les jambes.

Lors de mes propres tests, le 10900K est passé d’une horloge de base de 3,7 GHz à 4,9 GHz (une augmentation de 33%) avec un minimum d’effort. Soit dit en passant, c’est 4,9 GHz sur les 10 cœurs, ce qui est énorme. Pour référence, mon processeur de bureau Intel 14 nm de première génération, le quadricœur 6700K, ne pouvait atteindre que 4,6 GHz sur tous les cœurs (~ 15% d’augmentation) avant de devoir pousser les tensions à des niveaux inquiétants. Et c’est après des heures de test et de peaufinage.

Le 10600K était presque aussi bon, atteignant 4,8 GHz sur ses 6 cœurs (~ 17% d’augmentation) avec un minimum d’effort. Avec plus de temps pour peaufiner et un meilleur refroidissement, je pense que j’aurais facilement pu pousser les deux processeurs au-delà de la barre des 5 GHz.

Je tiens à souligner, cependant, que le système de refroidissement de cet overclock ridicule m’a coûté Rs 15000 (j’utilisais le refroidisseur de liquide NZXT Kraken x53 AiO), et pour le 10900K, ce n’était toujours pas suffisant. Avec un meilleur refroidissement, je suis presque certain que j’aurais pu pousser le processeur encore plus fort.

Cela en valait-il la peine? Bien sûr, ça l’était!

Associé à un Nvidia RTX 3080 de Zotac, un SSD Corsair MP600 et une carte mère ASUS Maximus XII ROG, j’atteignais facilement plus de 80 ips à 2K avec des paramètres Ultra avec RTX activé dans certains des jeux les plus exigeants disponibles aujourd’hui. Des jeux comme Modern Warfare et Gears 5 ont dépassé la barre des 120 fps.

Dans les tests de productivité, les performances sont restées superlatives, le Core i9-10900K devançant même le géant 16 cœurs d’AMD, le 3950x, dans les benchmarks Photoshop et Lightroom.

Les rendus 3D ont été réalisés en quelques minutes et les clips vidéo de 90 minutes ont été convertis au format H.264 en moins de 15 minutes (sur le 10900K).

C’est aussi là que les choses commencent à s’effondrer.

Le 10900K est une bête, mais dans les jeux, le 10600K lui correspond presque et pourrait peut-être l’égaler avec un overclock plus important. Dans de nombreux tests de productivité, le GPU a un impact bien plus important que le CPU. Prenez Blender, par exemple, où la scène de test Victor a pris plus de 12 minutes pour rendre sur le 10900K à 4,9 GHz, soit 10 fois plus vite que mon 6700K vieillissant.

Cela aurait été impressionnant, si ce n’était du fait que le GPU RTX 3080 gérait le même rendu en 1,5 minute. Le RTX 2070 Super moins cher a géré le rendu en 2.

Le 10900K a pris une petite avance sur même les GPU dans les tests de conversion vidéo, convertissant un clip 1080p de 90 minutes en H.264 en 13,5 minutes – contre les 25 minutes qu’il a fallu au 10600K, mais le RTX 2070 Super pourrait gérer la même chose en 15 minutes, rendant les capacités du processeur à 10 cœurs sans objet.

De toute évidence, le 10600K est l’option la plus judicieuse pour la plupart des utilisateurs, et un GPU plus puissant peut être beaucoup plus utile. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire.

Si vous utilisez une plate-forme de processeur plus ancienne – qu’elle soit AMD ou Intel – il est toujours plus logique d’investir de l’argent dans un GPU plus puissant avant d’envisager une mise à niveau vers Comet Lake-S. La différence de performances de jeu entre un 10600K overclocké et un 6700K de cinq ans n’est que de quelques points de pourcentage à 2K (à une exception près) et presque insignifiante à 4K.

Ensuite, il y a le fait que vous ne pouvez pas simplement acheter un nouveau processeur et l’insérer dans votre carte existante. Comet Lake-S exige une nouvelle carte mère, qui peut coûter plus de 13k pour quelque chose qui prend en charge l’overclocking. De plus, vous devez également prendre en compte une solution de refroidissement coûteuse, qui peut également coûter au moins 10k pour quelque chose qui est assez puissant pour un 10600K.

Et puis, enfin, il y a Zen 3

Je n’ai pas eu l’occasion de tester les processeurs AMD Ryzen de la série 5000 basés sur Zen 3, mais il y a suffisamment de données disponibles en ligne (restez à l’écoute pour un examen complet de la nôtre) pour suggérer que Zen 3 est plus rapide que, ou du moins juste aussi vite que, le meilleur d’Intel. C’est aussi une plate-forme plus mature qui est rétrocompatible avec les anciennes cartes mères AMD, prend en charge PCIe Gen 4 et génère beaucoup moins de chaleur (65 W contre 95 W d’Intel). Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’une glacière aussi robuste pour le même niveau de performance.

Si cela ne suffisait pas, les processeurs de bureau Intel Rocket Lake devraient être lancés dans quelques mois seulement. Bien que ceux-ci soient toujours basés sur un processus 14 nm, Rocket Lake promet une prise en charge PCIe Gen 4, des voies PCIe supplémentaires, des cœurs moins nombreux mais plus rapides et un tout nouveau GPU intégré.

Pensez-vous toujours que cela vaut la peine d’acheter un processeur Intel en 2020? Certainement pas moi. En fait, si vous pouvez retarder un peu la mise à niveau, attendez. Laissez AMD et Intel se lancer dans les prochains mois. Comme le montrent les données, le processeur n’est de toute façon pas si essentiel au jeu.

Une fois la poussière retombée, choisissez un côté et passez à autre chose. La concurrence nous a donné des choix.

* Le nœud de processus de fabrication est une définition assez compliquée qui se réfère généralement à la taille de la plus petite fonctionnalité sur une puce – un processeur dans ce cas. Théoriquement, plus le processus est petit, plus la conception est efficace. Des transistors plus petits signifient moins de chaleur, une plus grande efficacité thermique et énergétique et, par extension, des vitesses d’horloge plus élevées et un traitement plus efficace.

Sur le papier, le processus 7 nm d’AMD est deux fois plus performant que le 14 nm d’Intel. En pratique, les eaux sont beaucoup plus boueuses, et il n’y a pas de vainqueur incontesté ici. Les deux nœuds fonctionnent de la même manière, le nœud 14 nm +++ d’Intel prenant l’avantage dans certains cas et le nœud 7 nm d’AMD dans d’autres.

En fin de compte, c’est la conception architecturale qui a le plus d’impact sur les performances.

** Tous les tests ont été réalisés sur le banc d’essai suivant:

Processeur: Intel Core i7-6700K, Intel Core i5-10600K, Intel Core i9-10900K

Carte mère: Gigabyte Z170-D3H pour Skylake, ASUS ROG Maximus XII Extreme pour Comet Lake-S

RAM: 2x 8 Go DDR4 3200 MHz CL15 RAM, gracieuseté de Corsair

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080, gracieuseté de Zotac

Alimentation: Corsair AX850 Titanium

SSD: Corsair MP600 1 To PCIe x4 Gen 4, Samsung 870 QVO SATA 6

Refroidissement: NZXT Kraken x53 AiO, pâte thermique Artic MX-4

Armoire: CoolerMaster MasterBox 511 A-RGB dans une configuration à pression positive

Moniteur: BenQ EX2780Q

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂