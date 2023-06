Intel change le nom de ses CPU 15 ans plus tard. Dites adieu au « i » de l’Intel Core

FESTOOL Aspirateur sans fil CTMC MIDI I-Plus CLEANTEC - 577151

Dites adieu à la poussière et bienvenue à la santé – même sans prise de courant. L'aspirateur compact sans fil CTLC MIDI aime la poussière et il est parfaitement adapté à vos outils sans fil Festool. Qu'il s'agisse de scier, poncer ou percer en tout lieu : sa forme compacte et son poids réduit en font un compagnon idéal pour le travail quotidien. Le système sans fil vous permet donc lui aussi de vous protéger de la poussière ! Le démarrage automatique innovant via Bluetooth® tout comme la commande à distance pratique assurent une parfaite interaction entre l'outil sans fil et l'aspirateur. Notre aspirateur sans fil s'illustre également par une puissance d'aspiration maximale grâce à une centrale d'aspiration de 36 V avec 2 batteries 18 V. Pour des conditions de travail plus saines dans la catégorie de poussières L. Et comme d'ordinaire, tous les éléments sont parfaitement adaptés les uns aux autres : aspirateur, tuyau d'aspiration lisse, outil sans fil, dispositif d'assemblage de Systainer T-LOC. Pour un système optimal sur toute la ligne. Le Set Énergie Festool est idéal pour compléter les modèles Festool Basic ou s'équiper de deux batteries supplémentaires pour l'atelier et le chantier. Disponible avec différents équipements, selon les applications spécifiques et les besoins en énergie. Toujours suffisamment de place pour quatre batteries au total, dont deux peuvent être rechargées simultanément avec le chargeur rapide TCL 6 DUO. Particulièrement pratique : il n'est plus nécessaire de chercher une autre prise pour un deuxième chargeur. Un avantage qui simplifie les choses et permet de gagner du temps sur le chantier, à l'atelier ou encore dans le véhicule. Bien entendu, le tout soigneusement rangé dans le Systainer³ et proposé avec une protection complète grâce aux prestations Festool Service.