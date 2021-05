Intel atteint 5 GHz dans ses nouveaux processeurs de 11e génération pour ultrabooks légers et 5G

C’est la semaine du Computex et Intel en a profité pour présenter ses derniers processeurs Intel Core de 11e génération. Il s’agit du nouveau Intel Core i5-1155G7 et Intel Core i7-1195G7, deux chipsets de la série U axés sur les ordinateurs portables ultralégers.

Intel apporte un nouveau niveau à sa série U avec une fréquence d’horloge de base légèrement inférieure à sa plage la plus élevée, mais avec un vitesse turbo jusqu’à 5 GHz, étant le premier à battre cette marque dans la série U.

Le processeur le plus puissant d’Intel pour les ultrabooks

Intel possédait les i7 1165G7 et 1185G7, ce dernier avec une fréquence de base de 3,0 GHz et un Turbo allant jusqu’à 4,8 GHz. Désormais, avec la présence du nouveau i7 1195G7, cette marque est dépassée et se positionne comme la référence d’Intel pour le U série, qui se distingue par son efficacité, une fréquence de 2,9 GHz et un Turbo de 5 GHz.

Les nouveaux processeurs utilisent la technologie Vitesse d’horloge maximale du processeur graphique Intel Turbo Boost 3.0 et Iris Xe augmentée de 50 MHz Il se trouve à 1,4 GHz sur l’i7 et à 1,35 GHz sur l’i5. Son efficacité est comprise entre 12W et 28W.

Dans la comparaison des performances, Intel compare son nouveau Core i7-1195G7 au AMD Ryzen 7 5800U, assurant un avantage d’environ 2x lors de la lecture.

Bien qu’il parle de processeurs pour Ultrabooks, qui sont souvent en concurrence avec les processeurs ARM, Intel décrit ces puces comme des processeurs axés sur Windows et se concentre sur AMD comme une concurrence.

Ils seront utilisés d’ici la fin de l’année avec un nouveau modem 5G

HP, ASUS et HP ce seront les premières marques à profiter du nouveau Intel Core de la série U. Selon la société explique dans un communiqué, les premiers ultrabooks à utiliser les Intel Core 1195G7 et i5 1155G7 arriveront à la fin de l’année .

À partir de 2022, Intel prévoit d’étendre sa disponibilité à plus de 30 modèles, en concluant également de nouveaux accords avec HP, DoCoMo, MediaTek et China Mobile.

En plus des nouveaux processeurs, Intel a annoncé son premier modem 5G M.2 certifié par l’opérateur mondial, grâce à une alliance avec Fibocom et MediaTek. Avec ça nouveau modem Intel 5G Solution 5000les fabricants pourront proposer des ordinateurs portables dotés d’une connectivité 5G dans le monde entier. Un modem qui arrivera également en fin d’année et sera idéalement proposé aux côtés des nouveaux chipsets de la série U.

Plus d’informations | Intel