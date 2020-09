Intel accumule les points de repère pour montrer que Tiger Lake est le processeur d’ordinateur portable le plus rapide

Chaque fois qu’Intel, AMD ou Qualcomm lancent une puce, la première question que l’on se pose est la suivante: à quelle vitesse est-ce? Nous ne saurons pas comment fonctionne Tiger Lake d’Intel avant de le tester nous-mêmes. Mais Intel pense certainement que ses puces Core de 11e génération sont beaucoup plus rapides que les pièces mobiles Ryzen 4000 d’AMD, car il a fait des revendications après avoir prétendu à cet effet.

Intel a parlé de manière agressive des performances de Tiger Lake dès le début, mais les comparaisons qui ont accompagné le lancement officiel de la famille Tiger Lake mercredi étaient, en quelque sorte, insensées. Ce n’est que plus tard dans la journée, lors de points de presse plus approfondis, qu’Intel a commencé à analyser les performances de Tiger Lake par rapport au Ryzen mobile d’AMD.

Soyons clairs: ce sont les affirmations d’Intel, utilisant ses propres microprocesseurs, ordinateurs portables et benchmarks. Sont-ils objectifs? Non. Nous avons déjà vu des ordinateurs portables incroyablement bon marché comme le HP Envy x360 13 mobile AMD Ryzen fonctionnant exceptionnellement bien pour leur prix et leur poids. Intel a un gros intérêt à reprendre sa domination sur les ordinateurs portables, même si le mobile Ryzen 4000 d’AMD a maintenant environ neuf mois.

Nous avons demandé à AMD de commenter les affirmations d’Intel, mais nous n’avons pas reçu de réponse au moment de la presse.

La douzaine de revendications d’un boulanger à Tiger Lake

Les tests d’Intel à Tiger Lake présentent de nombreuses nouvelles technologies brillantes: l’architecture de processeur 10 nm «Willow Cove», le GPU intégré «Xe», ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que Gaussian Neural Accelerator 2.0, PCI Express Gen 4 et Thunderbolt 4, entre autres. Tous ces facteurs peuvent aider Intel dans les benchmarks. La plupart de ces tests utilisent le réglage dynamique Adaptix des puces Intel pour obtenir des performances maximales, par exemple, tandis que les puces Ryzen mobiles AMD comparatives sont réglées sur le «mode de performances extrêmes».

Le résumé d’Intel de ses résultats de «performances réelles» (ci-dessous) sélectionne les tâches et les compare à l’AMD Ryzen 4800U dans des ordinateurs portables comme le superbe Lenovo IdeaPad Slim 7. Avons-nous besoin d’un meilleur ordinateur portable pour convertir des PDF? Peut-être pas, bien que la mise à l’échelle des photos, le gameplay et les transferts de fichiers soient utiles.

Intel

Dans la diapositive ci-dessous, Intel compare Tiger Lake aux puces Ice Lake de 10e génération ainsi qu’à la concurrence mobile Ryzen 4000. Une performance 40% plus rapide dans Office vaut-elle la peine d’être achetée? Peut-être pas, mais lorsque vous commencez à explorer en profondeur, une amélioration des performances de 57% dans Excel peut convertir un acheteur Ryzen – et l’amélioration par rapport à Ice Lake pourrait également inspirer une mise à niveau. Les repères Sysmark, cependant, sont plus suspects, étant donné les accusations de tricherie dans le passé.

Intel

Alors qu’un certain nombre de tâches de productivité sollicitent presque exclusivement le processeur, la création de contenu s’appuie davantage sur l’utilisation du GPU. Dans la diapositive ci-dessous, Intel donne un aperçu de ses performances dans le test abstrait Sysmark (mesure de la productivité), mais aussi des tâches du monde réel comme Adobe Lightroom et Photoshop. Il est possible que les acheteurs ne voient pas autant de valeur dans la façon dont Lightroom lisse les textures de la peau, mais une amélioration 2X par rapport à Ryzen dans l’exportation vidéo est assez impressionnante, tant qu’il n’y a pas de mouchoir en coulisse pour gonfler les chiffres.

Intel

Intel est également très fier de ses capacités d’intelligence artificielle, spécifiques au bloc logique Gaussian Neural Accelerator 2.0 de Tiger Lake. AMD n’a pas non plus mis l’accent sur Ai. (L’IA accélère les applications comme Alexa d’Amazon, elle est plus souvent utilisée pour le filtrage, que ce soit dans des applications créatives comme Photoshop ou pour se débarrasser du bruit de fond.)

«L’année dernière, nous étions en quelque sorte à l’aube», a déclaré Roger Chandler, vice-président de l’architecture, des graphiques et des logiciels d’Intel et directeur général des produits et solutions XPU des clients. «Cette année, nous assistons vraiment à des avancées pour les développeurs, afin que l’intelligence artificielle puisse prendre la tête de la technologie et que l’utilisateur puisse se concentrer sur ce qu’il veut faire.»

Intel a utilisé Topaz Labs et son application Gigapixel Upscaler pour produire les résultats ci-dessous. L’application utilise l’IA pour ajouter des détails aux photos, en les convertissant à des résolutions plus élevées.

Intel

Les trois diapositives suivantes se concentrent davantage sur ce que vous pourriez appeler l’IA «pure», qui est beaucoup plus académique. Compte tenu de l’investissement d’Intel dans l’IA (et d’une amélioration 4X par rapport à Ryzen, illustrée ci-dessous), Intel ne craint pas non plus ce segment du marché.

Intel Intel

Intel

Intel

Quels sont les résultats d’Intel dans les jeux? Intel a volontiers montré les capacités du nouveau GPU Xe. Pendant des années, l’intégration d’AMD avec Radeon a donné au fabricant de puces une longueur d’avance dans les GPU intégrés, même si la partie CPU de la puce accusait un peu de retard. Naturellement, AMD a une division GPU discrète sur laquelle se rabattre, tandis que les propres puces Xe HPG d’Intel pour les joueurs devront attendre 2021.

Intel a offert de nombreuses comparaisons de performances dans les jeux sur ordinateur portable, comme celles ci-dessous. Encore une fois, nous ne pouvons pas en garantir.

Intel

Intel a également fourni une liste de jeux (ci-dessous) qui, selon lui, seraient «jouables» à des fréquences d’images acceptables sur le GPU Xe de Tiger Lake. La plupart des joueurs considèrent comme acceptable 60 images par seconde en douceur, mais des jeux comme The Witcher 3 devrait être jouable à 50 fps. Malheureusement, rien n’indique quels paramètres de qualité ont été utilisés, un élément critique qui a été laissé de côté.

Intel

L’un des arguments de vente du GPU Xe était ses améliorations 2X gen-over-gen par rapport au GPU Ice Lake intégré de 10e génération. Intel était heureux de les préciser (ci-dessous) pour les journalistes également. Il n’y avait malheureusement pas de nombres bruts sur lesquels travailler (ni de paramètres graphiques).

Intel

Si nous supposons qu’Intel joue équitablement dans la diapositive suivante (ci-dessous), alors il revendique un avantage sur Ryzen dans ces jeux. Gardez à l’esprit que certains jeux fonctionnent simplement mieux sur le silicium Intel, en raison des optimisations des développeurs. Mais ce sont les affirmations d’Intel.

Intel

Intel a également fouillé quelques exemples de gameplay représentatifs pour fournir des détails plus fins. Le jeu RTS Total War Saga: Troie semble fonctionner nettement mieux sur Tiger Lake que sur Ryzen – selon Intel, en tout cas.

Intel

Enfin (ci-dessous), Intel a comparé Tiger Lake et Ryzen en jouant et la diffusion en continu – qui est devenue une activité plus courante, bien qu’elle nécessite généralement un ordinateur de bureau. Intel semble croire que c’est possible avec un ordinateur portable Tiger Lake, tant que vous diffusez un jeu relativement ancien comme CS: GO.

Intel

Croiriez-vous qu’il y avait en fait plus de benchmarks de performances qu’Intel a proposé et que nous n’avons pas inclus?

En droit, il y a un dicton: «Si les faits sont pour vous, écrasez les faits. Si la loi est en votre faveur, écrasez la loi. Et si ni l’un ni l’autre n’est le cas, battez la table. Dans ce cas, le message qu’Intel essaie de transmettre est qu’il pense que les benchmarks – quels qu’ils soient – sont en sa faveur. Vous pouvez trouver la base des revendications d’Intel – sous forme de texte exhaustif – sur son site mobile Core de 11e génération.

Tiger Lake d’Intel est déjà en phase d’échantillonnage, où les premières puces sont envoyées aux fournisseurs de PC pour les tests. Intel ne dit pas exactement quand les ordinateurs portables contenant des puces Tiger Lake seront livrés. Avec ce qu’Intel dit qu’il y a 150 conceptions en cours, cependant, nous sommes à peu près sûrs que nous aurons l’occasion de tester au moins certaines des affirmations d’Intel avant trop longtemps … peut-être dans un PC Evo.

