Intel à la rescousse de l’industrie automobile: ils veulent avoir des puces pour voitures prêtes avant la fin de 2021

La pénurie de puces est un problème très réel et très global. C’est une cause majeure qu’il est difficile d’obtenir l’un des nouveaux graphiques de NVIDIA ou d’AMD ou de l’une des nouvelles PS5 ou Xbox Series X, mais cela cause également graves problèmes dans l’industrie automobile, qui s’appuie sur ces puces pour continuer à sortir les voitures de la chaîne de montage.

Intel veut maintenant contribuer à atténuer cette situation. Son nouveau PDG, Pat Gelsinger, a déclaré dans une récente interview à . comment ils négociaient avec divers acteurs de l’industrie automobile. Ton idée: fabriquer des puces automobiles dans les six à neuf prochains mois.

Intel veut se diversifier

Pour Gelsinger, l’idée est d’agir vite: vous n’avez pas besoin de construire une nouvelle usine – ce qui prendrait entre trois et quatre ans, a-t-il affirmé – mais cela prendrait « peut-être six mois de certification de nouveaux produits dans certains de nos processus existants« .

L’idée semble certainement intéressante et rend cette vision d’Intel en tant que fabricant de puces «marque blanche» est de plus en plus frappante. L’entreprise a déjà indiqué qu’elle investirait 20 000 millions de dollars dans deux nouvelles usines qu’elle mettra à disposition des futurs clients. Intel ne se contentera pas de construire pour cela – il construira pour d’autres, comme le font TSMC ou Global Foundries.

Cette nouvelle division commerciale, appelée Intel Foundry Services, sera prête à produire des puces x86, ARM ou RISC-V, et les adapter à l’industrie automobile semble également parfaitement possible.

En fait, les déclarations d’Intel révèlent qu’ils peuvent simplement adapter certains des produits actuels et ils n’auront pas besoin d’attendre ces nouvelles usines des semi-conducteurs entrent en action. Bien que Gelsinger n’ait pas mentionné de détails, elle a indiqué que ses usines aux États-Unis, en Israël et en Irlande étaient prêtes à se mettre au travail.

