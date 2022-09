Intel 13e génération Raptor Lake est peut-être le processeur de bureau le plus rapide au monde avec une vitesse d’horloge de 8 GHz

14 septembre 2022 11:20:46 IST

AMD et sa série de processeurs Ryzen sont peut-être les favoris des passionnés et des constructeurs de PC, mais il y a une très bonne raison pourquoi Intel domine toujours une grande partie du marché des PC, en particulier quand il s’agit d’ordinateurs portables et les plates-formes de jeu.

Lorsque AMD a annoncé la série Ryzen 7000 de processeurs de bureauil semblait qu’Intel aurait vraiment besoin d’intensifier son jeu s’il voulait récupérer la part de marché qu’il avait perdue au profit d’AMD au cours des deux dernières années.

Avec leurs processeurs Raptor Lake de 13e génération, il semble qu’Intel envisage de faire exactement cela. La nouvelle génération de processeurs sera lancée cette année. Cependant, les détails des processeurs à venir ont déjà commencé à fuir, et cela indique que la nouvelle génération fait de grands pas en avant. En fait, il semble qu’Intel envisage de battre encore une fois le record du monde du processeur de bureau le plus rapide.

Selon les fuites des pronostiqueurs basés en Israël, un pays où Intel possède l’un de ses principaux centres de développement et de fabrication, le nouveau processeur de bureau Raptor Lake sera 15 % plus rapide pour les charges de travail à un seul thread. De plus, il sera jusqu’à 41 % plus rapide pour les charges de travail multithread que Alder Lake.

De plus, la série Raptor Lake aura le premier processeur d’Intel à avoir une vitesse d’horloge de 6 GHz. Selon la société, le chipset qu’ils ont utilisé peut facilement battre le record du monde avec une vitesse d’horloge de 8 GHz, avec un overclocking très facile, à condition qu’il puisse refroidir le processeur de manière adéquate.

Intel devra trouver 700 MHz de plus s’il veut battre le record du monde, ce qui, sur un processeur comme le prochain top SKU du processeur Intel i9 13e génération, devrait être gérable.

En comparaison, la série Ryzen 7000 récemment lancée a une vitesse d’horloge maximale de 5,7 GHz au turbo maximum. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, Intel mettra sûrement tout en œuvre lors de la commercialisation de sa norme 6 GHz pour la série 13th Gen Raptor Lake.

Le Raptor Lake de 13e génération d’Intel utilise le processus de fabrication de 10 nm, il sera donc intéressant de voir quel type de consommation d’énergie et de production de chaleur nous examinerons.

Les processeurs Raptor Lake auront jusqu’à 24 cœurs et 32 ​​threads. Les cœurs comprendront jusqu’à 8 cœurs de performance et jusqu’à 16 cœurs d’efficacité, selon le SKU. La série d’ordinateurs de bureau comprendra la série Raptor Lake-S avec des processeurs 65W-125W, tandis que la série d’ordinateurs portables portera le surnom de Raptor-P et une plage de puissance de 15W-45W. Ils prendront également en charge les SSD PCIe 5.0 M.2 et le double canal ou jusqu’à 4 modules DIMM de mémoire DDR5-5600.

