Installez l’application appareil photo Pixel 5 sur votre Samsung, Xiaomi, Realme …

Une nouvelle version de GCam, l’application caméra Google modifiée pour d’autres appareils, vous permet d’avoir les actualités de la photographie du Google Pixel 5 dans les terminaux d’autres marques.

Plus précisément, l’actualité atteint les appareils de marques telles que Samsung, Xiaomi, realme, OPPO ou OnePlus, entre autres, grâce à une nouvelle version de l’application portée par les développeurs cstark27, johngalt1 et Urnyx05, Quoi peut maintenant être téléchargé.

Téléchargez l’application pour appareil photo Pixel 5 sur votre mobile

Cette application est basé sur l’application appareil photo Google Pixel 5, et correspond à l’édition 8.1 de l’application.

Dans celui-ci, des nouveautés sont introduites telles qu’un interface utilisateur entièrement repensée ce qui facilite l’accès à certaines des fonctions les plus utiles. Est également inclus un bouton de zoom rapide, un accès plus facile aux différents modes vidéo et des suggestions personnalisées.

De plus, ils ont été introduits propres améliorations Port qui ne sont pas présents dans l’édition de l’application destinée aux Pixels, comme une option pour désactiver les photos animées ou le suivi de la mise au point, ainsi que des améliorations en termes de rendu des couleurs sur certains appareils.

Comme on peut le lire sur le portail XDA, c’est le liste des mobiles compatibles avec l’application appareil photo Pixel 5:

À SES

Google

OnePlus

OPPO

Vrai moi

Samsung

Xiaomi

Il est à noter que ce n’est qu’un liste préliminaire des appareils dans lequel le fonctionnement de l’application a été vérifié. Cependant, il est très probable que l’application fonctionne aussi bien dans la plupart modèles modernestant qu’ils sont basés sur un processeur Qualcomm Snapdragon relativement récent.

Au-delà de la nouvelle interface, cette version de l’application comprend également des fonctions «Cinematic Pan», un zoom audio, un mode d’économie de stockage et un accès rapide au menu pour partager rapidement des images et des vidéos.

Il Le fichier APK exécutable de Google Camera 8.1 est à télécharger gratuitement dans le lien que nous laissons sous ces lignes.

