Installez iOS 13.6.1: la mise à jour apporte des améliorations et des corrections de bogues

Corrections de bugs et nombreuses optimisations: Apple a mis à jour vers iOS 13.6.1. libéré. Avec la mise à jour, la société s’attaque principalement à des problèmes mineurs – avant que la prochaine mise à jour majeure n’atteigne votre iPhone à l’automne d’iOS 14.

Avec iOS 13.6.1, Apple supprime principalement un problème d’affichage, comme le rapporte 9to5Mac. Certains utilisateurs ont signalé une dominante verte sur l’écran de leur iPhone en juin 2020. Selon Apple, une erreur dans la gestion thermique est responsable. Après avoir installé la version iOS actuelle, le problème devrait appartenir au passé.

La mise à jour apparaît presque un mois après iOS 13.6. Avec cette mise à jour, Apple a introduit CarKey, entre autres, qui vous permet d’utiliser votre iPhone comme clé de voiture. De plus, iOS 13.6 étend l’application «Santé» et les options de téléchargement automatique.

Plus d’espace de stockage automatiquement

iOS est capable de supprimer automatiquement les fichiers système qui ne sont pas nécessaires lorsque la mémoire est insuffisante afin de libérer de l’espace. Apparemment, cette fonctionnalité n’a pas toujours fonctionné correctement. Cependant, le bogue correspondant est corrigé avec la mise à jour vers iOS 13.6.1 afin que la fonction soit à nouveau disponible. Les modèles d’iPhone avec peu d’espace de stockage interne devraient en bénéficier.

iOS vous informe lorsque vous êtes exposé, c’est-à-dire que certaines parties de votre système sont visibles. Apparemment, cette fonctionnalité ne fonctionnait pas toujours sans problème non plus, mais elle devrait fonctionner à nouveau sous iOS 13.6.1. Si vous souhaitez installer la mise à jour manuellement, ouvrez «Paramètres» sur votre iPhone puis l’élément de menu «Général». Vous pouvez démarrer le téléchargement sous “Mise à jour du logiciel”. Assurez-vous au préalable que votre iPhone est connecté à un réseau WLAN et que la capacité de la batterie est supérieure à 50%.

iOS 14: sortie à l’automne

Peut-être qu’iOS 13.6.1 est la dernière mise à jour mineure avant iOS 14. Apple peut également pousser iOS 13.6.2. Une dernière sauvegarde pour les modèles d’iPhone qui doivent se passer de la prochaine mise à jour majeure n’est pas nécessaire cette année: tous les modèles qui utilisent déjà iOS 13 prennent également en charge iOS 14. Nous avons les informations sur les nouvelles fonctionnalités les plus importantes d’iOS 14 résumé pour vous peu de temps après la présentation en juin. Apple prévoit des changements intéressants. Peut-être que même l’un ou l’autre utilisateur d’Android envisagera de passer à un iPhone.