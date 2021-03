Installez Google Caller ID pour voir qui vous appelle

Étape par étape, nous vous expliquons comment installer l’identifiant de l’appelant Google sur votre mobile pour savoir qui vous appelle et bloquer les appels de spam.

Les appels téléphoniques ne sont plus aussi pertinents que par le passé, mais de nombreux utilisateurs ils utilisent l’appli téléphonique tous les jours sur leurs mobiles pour communiquer.

L’une des meilleures applications téléphoniques est Phone, renommé Google Phone, qui possède des fonctionnalités intéressantes telles que l’identification de l’appelant et le bloqueur d’appels de spam.

Profitant du fait que Google Phone est déjà compatible avec de nombreux autres mobiles Android, nous allons expliquer comment installer cet identifiant d’appelant sur votre téléphone pour voir qui vous appelle.

Une fois l’installation expliquée, nous vous expliquerons étape par étape comment utiliser l’application Google Phone pour bloquer les appels de spam et ainsi ne pas recevoir de harcèlement continu de la part des entreprises de télémarketing.

Quelle est la particularité de Google Caller ID?

Comme nous l’avons mentionné, l’une des fonctions les plus remarquables de l’application Google Phone est la identification de l’appelant.

Lorsque nous recevons un appel d’un numéro inconnu, nous ne savons pas s’il faut le prendre ou non par peur de qui sera à l’autre bout du téléphone. Est-ce juste une autre entreprise qui souhaite vous vendre ses produits?

Ces doutes sont dissipés grâce à l’identification de l’appelant de Google, qui vous montre le nom et logo de l’entreprise qui vous appelle, ainsi que la raison de l’appel (si disponible).

De plus, l’identifiant vous indiquera également si l’entreprise en question a été vérifié par google ou non.

Si l’appel en question provient d’un numéro suspect, l’application vous en informera afin que vous évitiez tout appel indésirable.

En fin de compte, l’identifiant de l’appelant de Google vous permet de savoir qui est à l’autre bout du téléphone, si le numéro provient d’une entreprise fiable ou non. Ainsi, vous pouvez compter sur l’aide de l’ensemble de la base de données Google pour répondre en toute confiance à un appel téléphonique.

Comment installer l’identifiant sur votre mobile, même s’il ne s’agit pas d’un Pixel

Auparavant, l’application Google Phone n’était disponible que pour les smartphones Pixel, OnePlus, Android One et certains autres mobiles.

Cela a changé après la décision de Google d’étendre la compatibilité de son application téléphonique avec tous les mobiles dotés d’une version d’Android 9.0 ou supérieur.

Si votre téléphone répond à cette exigence, même s’il ne s’agit pas d’un Pixel, vous pouvez installez facilement l’identification de l’appelant Googl dessuset. Étape par étape, nous vous expliquons comment procéder.

Téléchargez Google Phone dans le Play Store

Vous n’avez pas besoin de télécharger des fichiers APK ou d’autres méthodes pour installer Google Phone, car il est déjà disponible sur Google Play Store pour les appareils équipés d’Android 9 ou version ultérieure.

Alors, accédez à la page Google Phone dans l’App Store à partir de votre téléphone et cliquez sur le bouton vert « Installer ».

Dans quelques secondes, l’application sera téléchargée et installée sur votre terminal.

Définir Google Phone par défaut

Le processus ne se termine pas lorsque vous installez Google Phone sur votre mobile, vous devez en faire l’application téléphonique par défaut pour l’appareil.

Pour ce faire, ouvrez Google Phone pour la première fois et cliquez sur le bouton bleu « Définir par défaut ». Ensuite, confirmez l’opération en cliquant sur « Définir par defaut ».

Et c’est tout, Google Phone C’est déjà l’application téléphone de votre mobile Androiré. L’étape suivante consiste à le configurer pour identifier les appels et bloquer ceux qui sont du spam.

Comment bloquer les appels de spam avec l’application Google Phone

Sur votre Android, vous pouvez bloquer les appels et les messages de spam avec divers outils. L’un des plus simples est Google Phone, que vous avez déjà installé sur votre mobile après le processus précédent.

Après avoir défini l’application par défaut, il est temps de la configurer afin que ses meilleures fonctionnalités soient activées. Voyons étape par étape comment bloquer les appels de spam avec l’application Google Phone.

Configurez-le en tant qu’identifiant de l’appelant et application de filtre anti-spam

Pour que Google Phone puisse identifier les appels et bloquer le spam, vous devez d’abord en faire l’application par défaut sur votre mobile pour cette tâche.

L’emplacement de cette fonction dépend du fabricant du mobile, mais se situe généralement Paramètres> Applications> Applications par défaut.

Si ce n’est pas le cas, entrez Paramètres et utilisez la loupe pour rechercher « Application d’identification de l’appelant et de filtre anti-spam », le nom de la fonction. Cliquez sur cette option lorsqu’elle apparaît dans les résultats de la recherche.

Finalement, cliquez sur la case Google Phone de sorte qu’il s’agit de l’application chargée d’identifier les appels et de bloquer les spams et les appels automatisés, ainsi que d’ajouter des numéros indésirables à une liste noire.

Activer l’identification de l’appelant et filtrer sur Google Phone

Enfin, vous devez vous rendre dans l’application Google Phone elle-même pour y activer les fonctions qui permettront d’identifier les appels vers votre mobile et de bloquer tous ceux qui sont considérés comme du spam ou automatisés.

Pour ce faire, entrez dans l’application et cliquez sur le bouton vertical trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur « Réglages ».

Après avoir accédé aux paramètres de l’application, cliquez sur la section « Identification de l’appelant et spam », où vous devrez activer les fonctions « Afficher l’appelant et l’identifiant de l’appelant » et « Filtrer les appels de spam ».

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du terminal, nous vous recommandons donc de bien lire à quoi chacune d’elles est dédiée et l’activer ou non selon son utilité pour vous.

Après les avoir activés, vous commencerez à voir comment Google Caller ID vous informe sur à qui appartient chaque numéro et comment arrêter de recevoir des appels de spam des entreprises de télémarketing.

