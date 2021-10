Installer Windows 11 : voici comment effectuer la mise à jour manuellement

Windows 11 est là ! Nous vous expliquerons comment installer manuellement Windows 11 sur votre ordinateur et à quoi vous devez faire attention.

Microsoft a officiellement lancé le déploiement de Windows 11. Progressivement, la mise à jour sera disponible gratuitement pour les utilisateurs de PC dans les semaines et mois à venir. Cependant, Microsoft mise sur une distribution progressive afin de pouvoir réagir à d’éventuels problèmes.

Cependant, si vous souhaitez installer immédiatement Windows 11 sur votre ordinateur, vous pouvez également effectuer la mise à jour manuellement. Cependant, vous devez faire attention à quelques points et vous assurer que votre PC est compatible avec le nouveau système d’exploitation.

Votre PC est-il compatible avec Windows 11 ?

Contrairement à Windows 10, Microsoft a défini des exigences système assez élevées pour Windows 11. Non seulement un processeur relativement à jour est requis, mais également un module de plate-forme de confiance (TPM). Il s’agit d’une petite puce sur la carte mère qui signe les certificats numériques et génère des clés de sécurité. Le TPM assure ainsi plus de sécurité contre les malwares et les hackers.





Windows 11 est assez exigeant.



Image : © Microsoft 2021



De plus, le PC doit également prendre en charge le démarrage sécurisé. Il s’agit d’un mode de démarrage qui empêche le démarrage du PC si le micrologiciel a été manipulé par des logiciels malveillants ou des pirates. Cependant, le démarrage sécurisé ne peut être utilisé que si le PC fonctionne avec un BIOS UEFI.

Ce dernier pourrait être un problème en particulier pour les PC faits maison, surtout s’ils sont encore équipés de cartes mères plus anciennes qui ne prennent pas en charge le TPM ou le Secure Boot. Mais même sur de nombreuses cartes mères plus jeunes, le TPM doit d’abord être activé dans le BIOS et il faut s’assurer que l’ordinateur démarre réellement dans le BIOS UEFI et non dans un BIOS hérité.

Configuration système requise pour Windows 11 Au moins un processeur Intel de 8e génération, la génération AMD Zen2. Les processeurs Qualcomm Series 7 et 8 ARM sont également pris en charge.

Au moins 4 Go de RAM de mémoire principale

Au moins 64 Go de stockage de données

Carte graphique avec prise en charge DirectX12

Module de plate-forme de confiance 2.0

Démarrage sécurisé activé avec la méthode de démarrage UEFI

Pour vérifier si votre PC répond aux exigences nécessaires, Microsoft a mis son propre outil appelé PC Integrity Check disponible en téléchargement gratuit. Le mini-programme vérifie la compatibilité matérielle et logicielle de votre PC avec Windows 11 et vous indique s’il y a des problèmes à un moment donné.





Vérifiez la compatibilité avec l’outil officiel de Microsoft.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Cependant, l’outil tiers WhynotWin11, que vous pouvez télécharger gratuitement sur GitHub, est encore plus précis. Il fait essentiellement la même chose que le PC Integrity Check, mais répertorie divers points plus en détail et vous donne une meilleure idée de l’endroit où les problèmes peuvent exister.





WhynotWin11 propose une vérification de compatibilité plus détaillée.



Image : © Robert Maehl / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Effectuer la mise à jour vers Windows 11 manuellement

Si votre PC a réussi le contrôle de compatibilité, rien ne s’oppose à la mise à jour vers Windows 11. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c’est d’un peu de temps. La mise à jour prendra votre ordinateur pendant au moins quelques minutes. Dans notre test, cependant, cela a fonctionné en moins de 30 minutes.

Microsoft fournit Windows 11 sur une nouvelle page de téléchargement. L’outil requis s’appelle « Assistant d’installation pour Windows 11 » et peut être téléchargé gratuitement.





Vous pouvez télécharger l’« Assistant d’installation pour Windows 11 » directement auprès de Microsoft.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Avant de commencer l’installation, vous devez enregistrer toutes les applications en cours d’exécution sur votre ordinateur et enregistrer vos données. Le PC redémarrera plusieurs fois au cours du processus.

Démarrez le programme « Assistant d’installation pour Windows 11 ». Confirmez les conditions d’utilisation et cliquez sur « Installer ». Maintenant, le téléchargement de Windows 11 sur votre ordinateur commence en premier, pendant cette phase, vous pouvez continuer à utiliser le PC. Une fois le téléchargement terminé et vérifié, l’installation peut démarrer, le PC doit être redémarré pour cela. L’installation proprement dite démarre avec le redémarrage, mais vous ne pouvez pas utiliser le PC pendant quelques minutes.





L’installation se déroule en plusieurs étapes : téléchargement, test, installation.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Une fois l’installation terminée, le PC démarre directement sous Windows 11. Si vous avez sécurisé votre compte utilisateur avec un mot de passe, vous devez le saisir comme d’habitude. Ensuite, vous devriez être accueilli par le nouveau bureau Windows 11. La mise à jour est terminée.





Une fois l’installation terminée, vous devriez être accueilli par le nouveau bureau Windows 11.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



