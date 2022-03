Instagram vous permettra de répondre aux histoires avec des notes vocales

Préparez-vous à recevoir des mémos vocaux en réponse à vos mémos vocaux Instagram – l’application se prépare à un grand changement.

Les messages audio sont arrivés sur Instagram il y a plusieurs années, et depuis lors, ils sont devenus l’une des formes de communication les plus utilisées. communiquer via la section chat de l’application. Très bientôt d’ailleurs, l’entreprise à l’origine du réseau social veut aller plus loinpermettant aux utilisateurs de répondre aux histoires d’autres personnes par le biais de mémos vocaux.

La fonction a été découverte par le développeur spécialisé dans l’ingénierie inverse Alessandro Paluzzi, qui a partagé une capture d’écran où vous pouvez voir comment fonctionnera ce nouveau type de réponses à Histoires d’Instagram.

Vous pouvez répondre aux histoires avec des messages audio

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, une fois la fonction disponible, un icône de microphone dans le champ de texte de réponse de l’histoire. Ainsi, une troisième forme de réagir à une « Storie » Instagram : emojis, texte et, maintenant, voix.

#Instagram travaille sur la possibilité de répondre aux histoires avec des messages vocaux pic.twitter.com/6fQNSxB04e – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 26 mars 2022

Pour l’instant, la fonctionnalité est en cours de développement, et il n’est pas clair quand il sera disponible pour une utilisation par les utilisateurs. Il se peut même que qui finit par être jeté et finalement jamais intégré dans l’applicationbien que cela semble peu probable.

Quoi qu’il en soit, la meilleure chose à faire pour vous assurer d’être parmi les premiers à pouvoir tester cette fonctionnalité est de télécharger la dernière version disponible d’Instagram, où celle-ci et le reste des nouvelles fonctionnalités d’Instagram seront disponibles première.

