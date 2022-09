Instagram va développer une nouvelle fonctionnalité de republication ; détails à l’intérieur

in

Instagram travaille sur une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de republier des bobines, des histoires et des publications d’autres utilisateurs, selon les rapports. L’application de partage de photos et de vidéos a confirmé à TechCrunch qu’elle travaillait sur la fonctionnalité et prévoyait de commencer à la tester prochainement avec un groupe d’utilisateurs sélectionnés.

« Nous explorons la possibilité de repartager des publications dans Feed – de la même manière que vous pouvez repartager dans Stories – afin que les gens puissent partager ce qui résonne avec eux, et que les créateurs originaux soient crédités pour leur travail », un porte-parole de Meta, propriétaire d’Instagram, a déclaré au média.

Le développement a été repéré il y a quelques jours par Mat Navarra, consultant en médias sociaux. Il a posté quelques captures d’écran de la fonctionnalité sur ses poignées de médias sociaux.

Onglet Reposts Instagram sur les profils ? ! C’est quoi Adam ? pic.twitter.com/WayWCJGBfx – Matt Navarra (@MattNavarra) 7 septembre 2022

La capture d’écran montre un onglet « Reposts » qui est susceptible d’afficher tous les messages qui ont été partagés par un utilisateur. L’onglet apparaîtra sur le profil du compte.

En mai de cette année, le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi a repéré la fonctionnalité de repost en cours de développement. Il a également partagé une capture d’écran de la même chose. Tout comme Twitter, les utilisateurs auront également la possibilité d’exprimer leurs propres pensées tout en partageant à nouveau n’importe quel message.

Avec cette fonctionnalité à venir, Instagram pourra rivaliser avec Twitter, en ce qui concerne la republiation d’autres publications, Reels et Stories. Bien qu’il soit extrêmement simple d’utiliser la fonction de retweet sur Twitter, Instagram ne permet pas aux utilisateurs de partager directement les publications ou les bobines d’autres personnes (sauf dans une histoire), bien que certaines personnes utilisent des applications tierces pour la même chose.

Cette fonctionnalité donnera aux utilisateurs la possibilité de partager les bobines, les histoires ou les publications d’autres personnes directement dans leur flux. L’application vidéo TikTok a également travaillé sur un bouton de repost sur les lignes de Twitter.

