Instagram supprime le compte d’un couple gay marié pour «  violation  » des règles

Matthew Olshefski – mieux connu sous le nom de violoniste torse nu – et son mari Paul Castle ont vu leur compte Instagram supprimé pour « violation » des règles, malgré le fait qu’ils n’ont rien fait de mal. (Instagram)

Un couple gay est dévasté après la fermeture de son très populaire compte Instagram pour «violation» des règles – mais ils ne savent toujours pas ce qu’ils sont censés avoir mal fait.

Matthew Olshefski – mieux connu sous le nom de violoniste torse nu – et son mari Paul Castle partagent leur vie avec leurs fans depuis des années via Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et ils ont accumulé un énorme succès pendant cette période.

Ensemble, ils comptaient plus de 100000 abonnés Instagram, 150000 sur TikTok et 200000 sur Facebook, ainsi que 15 millions de vues sur leur chaîne YouTube – mais leur énorme présence en ligne a pris un coup ces derniers jours lorsque leur compte Instagram commun a été fermé.

Le couple, qui vit à Seattle, a dit au Lame de Los Angeles qu’ils croient que leur compte a été fermé en raison d’une campagne de haine concertée de la part des trolls anti-LGBT +. Ils ont déclaré que le géant des médias sociaux supprime les comptes lorsqu’il a été signalé pour violation des conditions d’utilisation par un certain nombre de personnes.

Le résultat, ont-ils déclaré, est que les trolls anti-LGBT + peuvent cibler et harceler les personnes queer hors de la plate-forme.

Olshefski et Castle ont jusqu’à présent été incapables de joindre un représentant d’Instagram pour se demander pourquoi leur compte conjoint, qui a été lancé au début de la pandémie de coronavirus, a été fermé.

Un couple gay veut ramener le « message d’égalité » sur Instagram.

Parler au Lame de Los Angeles, Olshefski a déclaré qu’ils étaient «stupéfaits» par l’incroyable réaction à leur compte Instagram commun de personnes homosexuelles du monde entier, leur histoire apportant «l’espoir» à tant de gens.

«Chaque jour, nous avons reçu des centaines de messages de personnes du monde entier, nous remerciant d’être si ouverts sur nos vies et nos expériences», a-t-il déclaré.

Ils comptaient plus de 33 000 abonnés lorsque, le 20 décembre, ils se sont connectés au compte pour constater qu’il avait disparu.

Le couple a reçu un message les informant que le compte avait été supprimé pour violation des conditions d’utilisation d’Instagram.

« Votre compte a été désactivé parce qu’il prétend être quelqu’un d’autre », lit-on dans le message.

Castle a déclaré: «Nous adorons apporter ce type de contenu au monde. Mais c’est plus que juste un tas d’images et de messages; c’est un message d’égalité et de représentation dans un monde où l’homophobie prospère encore.

Olshefski a ajouté: «Nous voulons des réponses, mais plus important encore, nous voulons revenir à ce que nous faisions, être notre moi le plus authentique.»