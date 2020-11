Instagram révolutionne l’écran d’accueil: voici ce qui change

La nouveauté avait fait ses débuts dans une sorte de test début septembre, mais elle est désormais officielle et impliquera tous les utilisateurs: le Écran d’accueil Instagram se transforme et à partir de ces jours, il hébergera deux nouveaux boutons dédiés aux courtes vidéos – les soi-disant Bobine – et al achats. Cela a été annoncé par les développeurs, à l’issue d’un processus qui pour une fois était transparent dès le départ. En fait, il y a deux mois, la société avait déjà anticipé son intention d’expérimenter l’écran d’accueil de l’application, alors que ces tests sont généralement effectués tranquillement en les soumettant à un nombre limité d’utilisateurs.

Les modifications sont désormais définitives et auront un impact significatif sur la disposition des éléments dans l’écran d’accueil de l’application. En fait, la maison Instagram était déjà assez encombrée de boutons et de raccourcis avant même que le renouvellement ne soit annoncé, c’est pourquoi les développeurs ont dû déplacer d’autres raccourcis pour faire de la place pour les boutons pour Reel et les achats. Le bouton de Bobine occupera la position centrale de la barre inférieure, où jusqu’à présent le bouton pour la création de nouveaux contenus était hébergé; ce dernier a été déplacé en haut de l’écran, juste à côté du logo Instagram. La clé pour cela achats au lieu de cela, il sera placé directement à côté de celui des bobines et remplacera celui des notifications, également remonté.

L’espoir des développeurs est que les utilisateurs qui souhaitent créer du nouveau contenu ou garder un œil sur les notifications feront toujours l’effort d’atteindre les raccourcis associés même s’ils ne sont plus en évidence comme ils l’ont été jusqu’à présent. La priorité derrière le changement confirmé dans ces heures semble être de laisser place à deux sections fondamentales pour la croissance de l’application: d’une part, les Reels, qui ont pour tâche de concurrencer les TikToks de la société de développement ByteDance et garder l’application pertinente parmi le public fondamental des très jeunes; d’autre part le shopping, au centre des stratégies de transformation de l’appli de réseau social en destination pour le commerce électronique.