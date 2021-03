Instagram répand de la désinformation sur Covid parmi les publications suggérées: la plainte

La prolifération de désinformation et fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, il est devenu l’un des problèmes prioritaires de ces plateformes et des centaines de millions d’utilisateurs qui les utilisent; pourtant, bien que les multinationales qui les gèrent tentent de remédier aux dégâts créés par leurs applications, elles continuent à produire des effets toxiques sur le débat et la coexistence civile. Selon la dernière alarme lancée par les chercheurs du Center for Countering Digital Hate, les algorithmes de Instagram ont propager ces derniers mois canulars et fausses nouvelles sur les élections américaines, les vaccins contre le Covid-19 et le coronavirus par positionnement contenu de désinformation parmi les publications recommandées à certains utilisateurs.

L’étude des chercheurs

En réalité, le groupe Facebook souligne depuis des mois les efforts qu’il déploie pour lutter contre la désinformation sur ses sites. Ce que les chercheurs dénoncent, c’est un système d’exploitation d’algorithmes qui recommandent aux utilisateurs des contenus similaires à ceux qu’ils ont déjà vus, qui se heurtent – prédominant – aux systèmes de lutte contre les fausses nouvelles. Les chercheurs ont ad hoc a créé des profils intéressés par des visions controversées sur le thème des élections américaines, des vaccins et de Covid – trois questions sur lesquelles la désinformation a sévi ces derniers mois. Pour ces faux utilisateurs, entre septembre et novembre 2020, Instagram a recommandé au moins une fois par semaine contenus que la multinationale lutte publiquement pour éradiquer.

Fake news parmi les posts suggérés

Parmi les sections où ces contenus sont apparus, il y a la section Explorer et les articles suggérés. Ces derniers en particulier sont spécialement conçus pour garder les gens sur Instagram même quand ils ont terminé pour faire défiler le dernier contenu de leurs contacts. La section est spécifiquement insérée dans le même flux vertical de l’écran principal, précisément pour inciter les utilisateurs à poursuivre une activité hypnotique sans interrompre un flux qui pourrait les conduire à fermer l’application. Pour cette raison, les chercheurs considèrent qu’il est particulièrement inquiétant que des informations trompeuses se retrouvent dans ces boîtes.

L’effet toxique

La thèse des chercheurs est la suivante: si proposer de fausses nouvelles et de la désinformation dans la section Explorer maintient les utilisateurs dans l’application (et apporte donc un profit au groupe) en exploitant des composants psychologiques tels que la colère et l’indignation, voire en les montrant dans les messages suggérés les vend comme matériel de confiance. Au mieux, les utilisateurs pensent que le matériel provient de comptes similaires à ceux qu’ils suivent déjà et qu’il est donc vraisemblablement digne de confiance; au pire, ils ne remarquent même pas la différence car désormais ils ont l’habitude d’ignorer l’avertissement «Vous n’avez rien d’autre à voir» qui parcourt rapidement la liste des nouveaux contenus proposés par Instagram.

