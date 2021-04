Instagram permettra à certains utilisateurs de masquer les comptes Like sur les publications; Facebook à suivre bientôt

16 avr.2021 10:28:33 IST

Instagram a récemment lancé un nouveau test pour masquer les comptes Like sur les publications des utilisateurs, poursuivant sa série expérimentale avec l’application depuis 2019. L’application offrira trois options aux utilisateurs: masquer les likes sur les publications des autres, désactiver les likes pour leurs propres publications ou conserver l’expérience d’origine. Il vise à déterminer ce que les utilisateurs veulent vraiment. Facebook, à la suite de son application sœur, pourrait également lancer un test similaire sur son réseau social. Instagram a affirmé que ces expériences avaient été temporairement suspendues en raison de la pandémie de COVID-19 et que les ressources et les efforts avaient été détournés pour soutenir certaines autres causes communautaires, sauf pendant un certain temps en mars 2021, où il cachait accidentellement des likes pour certains utilisateurs en raison d’un bug.

Une mise à jour sur des comptes similaires. L’année dernière, nous avons commencé à nous cacher comme des comptes pour un petit groupe de personnes pour voir si cela réduisait la pression lors de la publication sur Instagram. Certains ont trouvé cela utile et certains voulaient toujours voir des comptes similaires, en particulier pour suivre ce qui est populaire. – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 14 avril 2021

L’expérience devrait être déployée auprès d’une petite partie des utilisateurs de l’application. Ils pourront choisir les mentions J’aime des publications que vous souhaitez cacher à tout le monde. L’option existante de garder visibles les comptes Like sera toujours là, en réponse à ses utilisateurs lorsqu’ils ont critiqué l’application pour avoir inversé la fonctionnalité «involontairement» pour de nombreux utilisateurs, le mois dernier.

Nous testons cela sur Instagram pour commencer et nous explorons une expérience similaire pour Facebook également. Plus à partager à ce sujet bientôt. – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 14 avril 2021

Adam Monsseri, PDG d’Instagram, a annoncé la nouvelle sur Twitter. «L’année dernière, nous avons commencé à nous cacher comme des comptes pour un petit groupe de personnes pour voir si cela réduisait la pression lors de la publication sur Instagram. Certains ont trouvé cela utile et certains voulaient encore voir des comptes comme, en particulier, pour suivre ce qui est populaire. Nous testons donc une nouvelle option qui vous permet de décider de l’expérience qui vous convient le mieux – qu’il s’agisse de choisir de ne pas voir les messages de quelqu’un d’autre, de les désactiver pour vos messages ou de conserver l’expérience d’origine », a-t-il tweeté.

Dans des tweets ultérieurs, il a révélé qu’au départ, Instagram testera cette fonctionnalité mais, elle sera présentée à Facebook aussi, dans les prochains jours.

