Instagram permet enfin le téléchargement de photos depuis le bureau

Les utilisateurs d’Instagram peuvent enfin télécharger des photos de leur PC vers la plate-forme de médias sociaux directement via leur navigateur. La fonctionnalité est testée depuis juin et est désormais disponible pour tous les utilisateurs. De plus, la société mère Facebook a publié de nouveaux effets et d’autres fonctionnalités pour Instagram.

Le téléchargement de photos via PC était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs d’Instagram. Maintenant, Facebook déploie lentement la fonctionnalité à tous les utilisateurs. Pour télécharger des photos ou des vidéos d’un PC vers Instagram, les utilisateurs n’ont qu’à se connecter au service à l’aide d’un navigateur pris en charge. Ensuite, ils peuvent télécharger des photos et des vidéos d’une durée maximale d’une minute sur Instagram, rapporte PetaPixel.

Collaborations, levée de fonds et nouveaux effets

En plus du téléchargement de photos depuis le PC, deux autres fonctions devraient être déployées dans les prochains jours. Via les soi-disant collaborations, les utilisateurs d’Instagram peuvent inviter un co-auteur pour les publications et les bobines de flux. Si la personne sélectionnée accepte l’invitation, son nom figure également au-dessus des publications respectives. Le contenu est ensuite diffusé aux abonnés du créateur et du co-auteur.

La deuxième nouvelle fonctionnalité s’appelle Fundraiser et permet aux utilisateurs de collecter des dons à des fins caritatives. Les campagnes de collecte de fonds peuvent être lancées directement via le bouton plus dans le coin supérieur droit de l’application.

Et enfin, les Instagrammers peuvent s’attendre à deux nouveaux effets. Le premier effet s’appelle Superbeat. Un algorithme ajoute automatiquement des effets spéciaux au rythme d’une chanson. L’effet Dynamic Lyrics ajoute des paroles 3D à une chanson qui « correspondent au groove de la chanson ».