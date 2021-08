Instagram oblige les utilisateurs à ajouter leur anniversaire sur l’application : voici pourquoi

31 août 2021 17:45:48 IST

Instagram a rendu obligatoire pour les utilisateurs d’ajouter leur anniversaire sur l’application. La société, via un article de blog, a annoncé qu’elle commencerait désormais à afficher une notification aux personnes leur demandant de mettre à jour leur anniversaire sur l’application s’ils ne l’avaient pas déjà fait. Ce message contextuel – et la décision de rendre les dates de naissance obligatoires – est destiné à fournir une plate-forme plus sûre pour les jeunes utilisateurs de l’application. Avec cela, Instagram sera en mesure de créer une expérience personnalisée pour les utilisateurs et d’introduire des fonctionnalités et des paramètres en fonction de leur âge.

Ce changement rendra également plus efficaces les fonctionnalités de sécurité récemment introduites sur la plate-forme. Une mise à jour récente empêche les adultes d’envoyer des messages aux utilisateurs de moins de 18 ans et rend le compte d’un adolescent privé par défaut ; l’inclusion des dates de naissance signifiera que ces dispositions de sécurité seront efficaces.

Cela aura également un impact sur les types d’annonces qu’un utilisateur voit. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne seront pas soumis à des publicités, car Instagram ne permettra pas aux annonceurs d’insérer des publicités dans leurs flux.

Le message contextuel apparaîtra pour ceux qui n’ont pas encore ajouté les détails de leur anniversaire sur l’application. Instagram a commencé à demander aux utilisateurs d’ajouter leurs anniversaires en 2019.

Ceux qui n’ont pas encore ajouté les détails de leur anniversaire continueront à voir le message, et s’ils continuent à ignorer l’avertissement, ils ne pourront pas utiliser l’application jusqu’à ce qu’ils fournissent enfin l’anniversaire. Il affichera également l’avertissement sur les publications et masquera les publications elles-mêmes jusqu’à ce que les détails de l’anniversaire de l’utilisateur soient ajoutés.

Il est également suggéré que les utilisateurs ne peuvent pas s’en tirer en fournissant des détails de date de naissance incorrects. La plate-forme utilisera l’intelligence artificielle pour savoir si l’âge fourni est correct. Sinon, il fournira une liste d’options aux utilisateurs pour vérifier leur âge. Il est entendu que la fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et nécessite un certain travail.

