Instagram met à jour ses abonnements payants avec des chats et des bobines exclusifs pour les abonnés

Instagram annonce des chats exclusifs, des bobines exclusives et des publications exclusives pour vos abonnements payants.

Instagram, l’un des les réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui Avec l’autorisation de TikTok, il a annoncé en début d’année l’arrivée d’abonnements payants à sa plateforme, grâce auxquels, enfin, les influenceurs de l’app appartenant à Meta peuvent monétisez votre contenu.

Eh bien, maintenant, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a publié un tweet annonçant que les abonnements payants du réseau social ont été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. tels que des chats exclusifs et des bobines exclusives pour les abonnés.

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur les abonnements payants d’Instagram

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sous ces lignes, Mosseri partage une vidéo dans laquelle il explique que les créateurs de contenu Instagram peuvent désormais créer des chats exclusifs avec vos abonnés à partir d’un maximum de 30 participantsune fonction grâce à laquelle les influenceurs pourront interagir avec vos followers.

📣 Mise à jour des abonnements 📣 Les abonnements sont un excellent moyen pour les créateurs d’avoir un revenu prévisible et pour les fans d’obtenir du contenu exclusif de créateurs qu’ils aiment. Cette mise à jour comprend :

– Chats d’abonnés

– Bobines d’abonné

– Messages d’abonnés

-Accueil de l’abonné pic.twitter.com/5PzDTcwn8d – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2022

De plus, le responsable d’Instagram a annoncé l’arrivée de bobines et de publications exclusives pour les abonnés, qui seront identifiées par un nouveau bouton avec une icône représentant une couronne et avec le titre « Exclusive » (« Exclusive ») qui indiquera que seuls les abonnés du créateur pourront voir ce contenu.

Enfin, Mosseri a également confirmé que les créateurs de contenu auront un nouvel onglet sur votre profil appelé Accueil de l’abonné à travers lequel vos abonnés peuvent devenir des abonnés payants.

Abonnements payants Instagram ne sont actuellement disponibles qu’aux États-Unis et uniquement pour un nombre limité de créateurs de contenubien qu’Instagram ait déjà confirmé qu’il étendra cette fonctionnalité à plus d’influenceurs le plus tôt possible et que, au moins jusqu’en 2023, ces recevra 100% du montant des souscriptions.

