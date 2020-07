Instagram : l’app utiliserait la caméra même si elle n’est pas active !

iOS 14 continue de détecter les comportements suspects des applications. Après avoir identifié des applications qui “espionnent” dans les brouillons des textes copiés (y compris TikTok), la dernière mise à jour du smartphone de la pomme a identifié un comportement étrange d’Instagram, qui continuerait à accéder à la caméra même avec l’application fermée. Pour lui signaler une nouvelle fonction de iOS 14, en fait, qui indique quelle application utilise la caméra grâce à une icône dans le centre de contrôle.

Pour le savoir, un utilisateur disposant de la version bêta du nouveau système d’exploitation Apple, disponible sous forme publique pour toute personne souhaitant l’essayer en avant-première. Parmi les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle mise à jour figurent certaines fonctions conçues pour protéger l’intimité des utilisateurs. Ce qui a été immédiatement mentionné est la notification qui indique lorsqu’une application tente d’accéder aux brouillons des textes copiés, c’est-à-dire celle qui est créée lorsque vous copiez un texte puis le collez ailleurs. Parmi les applications pincées pour jeter un coup d’œil à cet élément se trouvent également TikTok, LinkedIn et Reddit.

Une autre fonctionnalité est celle qui affiche une petite icône verte dans le centre de contrôle lorsqu’une application accède à la caméra, même si l’application est fermée. C’est le cas d’Instagram, qui en fait dans les captures d’écran publiées par l’utilisateur semble accéder à la salle même en dehors de l’application. Selon l’entreprise, c’est un Bug en cours de résolution. “Nous n’accédons à la caméra que lorsque l’utilisateur le demande”, a déclaré un porte-parole. “Par exemple, lorsque vous passez du flux à la salle d’histoire. Nous avons trouvé et corrigeons un bogue dans iOS 14 qui indique l’utilisation de la caméra même lorsque cela n’est pas fait. Nous n’accédons pas à la caméra à ce moment-là et aucun contenu n’est enregistré “. Pour le moment, on ignore si c’est un bug provenant de la mouture d’Apple ou bien d’Instagram.