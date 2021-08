Instagram introduit de nouveaux outils pour réduire la diffusion de contenus racistes, sexistes et homophobes

in

12 août 2021 12:02:43 IST

Instagram mercredi annoncé de nouvelles mesures pour freiner le contenu abusif et raciste sur le réseau social centré sur l’image, à la suite d’une vague de commentaires haineux dirigés contre les footballeurs britanniques après la finale de l’Euro 2020. La plate-forme appartenant à Facebook a déclaré qu’elle commencerait à utiliser des « avertissements plus forts » lorsque les gens publient des commentaires potentiellement offensants, et une nouvelle fonctionnalité de « mots cachés » qui permet aux utilisateurs de filtrer les messages abusifs.

Instagram permettra également aux utilisateurs de limiter les commentaires et les demandes de messages pendant les « pics d’attention accrue ».

Cette décision intervient des semaines après que les plateformes sociales se soient empressées de supprimer les commentaires racistes adressés aux membres de l’équipe de football d’Angleterre à la suite d’une défaite déchirante lors de la finale de l’Euro 2020, qui s’est jouée le mois dernier après un retard dû à la pandémie de coronavirus.

Le contenu raciste et haineux, qui avait suscité la condamnation des dirigeants politiques britanniques et du public, a également conduit à des pressions sur les grands réseaux sociaux américains tels que Facebook et Twitter.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que les nouvelles mesures étaient conçues pour réduire la propagation de contenu raciste, sexiste et homophobe.

« Nos recherches montrent qu’une grande partie de la négativité envers les personnalités publiques vient de personnes qui ne les suivent pas réellement, ou qui ne les ont que récemment suivies, et qui s’accumulent simplement sur le moment », a déclaré Mosseri dans un article de blog.

« Nous l’avons vu après la récente finale de l’Euro 2020, qui a entraîné une augmentation importante – et inacceptable – des abus racistes envers les joueurs. »

Mosseri a déclaré que les utilisateurs « nous disent qu’ils ne veulent pas désactiver complètement les commentaires et les messages; ils veulent toujours entendre de leur communauté et construire ces relations », et que la nouvelle politique « vous permet d’entendre vos abonnés de longue date, tout en limitant les contacts de personnes qui pourraient ne venir sur votre compte que pour vous cibler. »

Mosseri a déclaré que les avertissements déjà en place réduisaient la fréquence des commentaires abusifs jusqu’à 50%.

« Nous affichons déjà un avertissement lorsque quelqu’un essaie de publier un commentaire potentiellement offensant », a-t-il écrit.

« Et s’ils essaient de publier plusieurs fois des commentaires potentiellement offensants, nous montrons un avertissement encore plus fort … Maintenant, plutôt que d’attendre le deuxième ou le troisième commentaire, nous montrerons ce message plus fort la première fois. »

.

