Instagram de Britney Spears : les commentaires et la controverse continuent

Depuis les années 1990, Britney Spears a toujours eu un style unique, qu’elle partage quasi quotidiennement sur Instagram. De la tenue d’écolière dans « …Baby One More Time » à la combinaison rouge dans « Oops… I Did It Again », son style ne peut être décrit que comme parfaitement Britney. Étant donné que l’icône de la pop refuse de se produire à nouveau jusqu’à ce que son père soit retiré de sa tutelle, le seul endroit où les fans doivent aller pour voir le style plus unique de Britney Spears est son compte Instagram. Heureusement, elle le met à jour régulièrement, et les commentaires des fans et la controverse sur son Instagram sont presque aussi intrigants que ce qu’elle publie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears)

La publication Instagram de Britney Spears sur les culottes à volants – qu’est-ce que cela signifie?

Le 27 juillet 2021, Britney Spears a partagé une photo de sous-vêtements blancs à volants roses sur son compte Instagram. Cependant, selon la façon dont vous les regardez, ils pourraient être des bloomers pour une petite fille.

« J’espère secrètement que cela signifie que vous êtes enceinte d’une fille », a écrit un fan dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears)

Dans le témoignage de Spears le 23 juin, elle a déclaré au tribunal des successions que son équipe de tutelle ne la laisserait pas retirer un DIU. Elle veut désespérément plus d’enfants. Ainsi, de nombreux fans pensent que la photo parle de vouloir habiller sa petite fille. Le même jour, elle a posté un clip IGTV d’elle-même peignant une affiche abstraite sur le sol.

« C’est l’expression de ce que je ressens en ce moment… rebelle… coloré… lumineux… audacieux… spontané… magique… donc manifestement montrant mes vraies couleurs », disait la légende.

Après une victoire dans son affaire de tutelle, Britney Spears a partagé deux photos d’elle aux seins nus sur Instagram, couvrant ses seins avec seulement ses mains. La base de fans de Free Britney est devenue complètement folle avec leurs commentaires.

« reine de la pleine lune ! » un fan a écrit dans les commentaires.

Les jeux de mots se sont multipliés. D’autres utilisateurs d’Instagram ont ajouté: « Britney vient de se libérer » et « Libérez les Britties! »

Le commentaire le plus populaire s’est avéré être « Oups, elle l’a encore fait », car elle a posté deux photos seins nus. Ensuite, Instagram ou un représentant inconnu des médias sociaux de l’icône de la pop l’a retiré. Cependant, Spears a partagé la même photo encore et encore. Donc, de manière appropriée, les fans ont continué à écrire: « Oups, elle l’a encore fait. »

Le 12 juillet, quelques jours avant une autre audience de Britney Spears, l’icône de la pop a partagé une photo d’elle sur Instagram dans un haut boutonné blanc. Au lieu de boutonner le chemisier, elle l’a attaché ensemble, un peu comme le haut qu’elle portait dans son clip « … Baby One More Time ». La plupart des fans ont commenté « Free Britney », mais un utilisateur d’Instagram est allé plus loin.

« Libérez son bébé une fois de plus », a été le commentaire qui a reçu plus de 500 likes.

Le jeu de mots intelligent était précisément ce que les fans de Spears recherchaient lorsqu’ils se dirigeaient vers son compte Instagram. De nombreux utilisateurs se dirigent directement vers les commentaires lorsque la pop star partage une photo.

Britney gère-t-elle son compte Instagram ?

L’un des commentaires les plus controversés est de savoir si Spears gère ou non son compte Instagram. De nombreux fans pensent qu’elle n’a pas accès à son compte. Un exemple qu’elle a posté le 23 juillet était celui de Spears dansant avec des tatouages ​​au henné couvrant son corps. Cependant, de nombreux fans ont souligné qu’elle avait partagé la même chose il y a un an. Ainsi, ses abonnés soupçonnent que quelqu’un partage du contenu pour l’icône pop.

« C’est à partir de juillet 2020 », a écrit un fan dans les commentaires de la vidéo Instagram de Britney Spears. « Il y a des images du henné EXACT dans le MÊME bikini avec le MÊME fond jaune… #freebritney. »

Un article de People de juillet 2020 confirme qu’elle a encore partagé la même chose. Alors, pourquoi l’a-t-elle posté à nouveau, agissant comme si elle s’était à nouveau emportée avec le henné? Les fans supposent que quelqu’un d’autre publie du contenu pour son compte Instagram parce que l’auteur-compositeur-interprète n’a pas accès à son téléphone. Cependant, Spears n’a pas encore confirmé ou infirmé cette déclaration. Espérons que les fans entendront bientôt la version de Spears.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂