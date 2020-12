Instagram commence à déployer le nouveau mode Vanish: comment cela fonctionne

Tech2 News Staff11 déc.2020 09:25:13 IST

Le mois dernier, Facebook a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité appelée le mode disparaître sur Messager et Instagram. Facebook a commencé par déployer la fonctionnalité uniquement sur Messager aux États-Unis et dans quelques autres pays, cependant, au cours des dernières semaines, le déploiement s’est élargi. Maintenant, Facebook a également commencé à déployer le mode Disparition pour Instagram utilisateurs. Le mode disparaître, comme son nom l’indique, permet essentiellement aux utilisateurs de partager quelque chose de stupide ou d’embarrassant, puis de l’oublier immédiatement en faisant disparaître tout le chat.

Bien que le mode disparaître ne masque pas les messages envoyés par erreur, il peut être utile lorsque vous souhaitez que votre message ne soit pas transféré à l’avance ou discuté pour toujours. Ces messages disparus n’existeront pas non plus dans votre historique de discussion.

Pour activer le mode disparaître, il vous suffit de faire glisser votre doigt vers le haut dans le chat sur lequel ils aimeraient envoyer le selfie loufoque ou un look post-coupe de cheveux. Dès que l’autre personne voit le message et que les secrets dont vous souhaitez discuter sont discutés, vous pouvez à nouveau faire glisser votre doigt vers le haut pour quitter le mode disparaître et revenir à la tête de discussion existante. Cela fait également disparaître toute image, message ou GIF que vous avez partagé en mode disparaître.

Facebook prétend également avoir pris en charge l’aspect sécurité de la fonctionnalité. Inutile de dire que le mode ne sera disponible que pour les chats qui vous sont connectés. En outre, vous pouvez choisir si vous souhaitez entrer ou non dans un chat en mode disparition. «Si quelqu’un prend une capture d’écran de votre chat pendant que vous utilisez le mode disparition, vous en serez averti. Et comme toujours, vous pouvez bloquer quelqu’un et signaler une conversation si vous ne vous sentez pas en sécurité », a article de blog sur le mode disparaître révèle.

