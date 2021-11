Instagram aurait demandé aux utilisateurs de soumettre un selfie vidéo pour la vérification de compte dans le but d’éliminer les bots

BSIDE Mustool MT866 Numérique Vrai RMS Pince Multimètre AC DC Tension Courant Testeur

Description:Véritable RMS 6000 compte pince mètre, il peut mesurer la tension AC / DC, courant AC / DC (minimum atteint 1mA à travers la tête de serrage), fréquence, température, capacité, test on-off, résistance, vérification du fil sous tension fonction de détection, en temps opportun rappeler aux utilisateurs de prêter attention à la sécurité de l'exploitation et permettre aux utilisateurs d'utiliser plus sûrement et assurément. Caractéristiques:Max. affichage: 6000countsRétro-éclairage.Fonction de maintien des données.Fonction de vérification du fil LIVE et V ~ alerte Cette fonction facilite l'identification rapide de l'état du câblage réseau.LOZ, Détection de tension à faible impédance, Très approprié pour l'industrie de la maintenance. Double affichage Peut afficher la tension ou le courant et la fréquence en même temps.Ajout d'une position de carte de stylet de table, fournir Opération à une main Un service.Crochets arrière ajoutés, pratique à transporter.Spécification:ACA6A / 60A / 100A 2,5% + 5DCA6A / 60A / 100A 2,5% + 5ACV 6V / 60V / 600V 1% + 3DCV6V / 60V / 600V 1% + 3LoZ (balayage automatique ACV-DCV)600.0V / 300k impédance d'entréeBuzzer de continuitéMoins que 30ΩOHM600 / 6K / 60K / 600K / 6M / 60MΩ 1% + 3Capacitance600,0 / 6000 μF 4% + 3Hz60 / 1000Hz de la mâchoire ou des terminaux d'entréeTempérature-20 ~ 500 ℃-4-932 ℉Test de la tige de flamme HVAC μA0 ~ 200.0μAEmballage inclut:1 x Mustool MT866 Mètre numérique True RMS Clamp (Batteries non inclus)1 x paire Son