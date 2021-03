Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité pour protéger les utilisateurs adolescents

L’envoi de messages aux utilisateurs de moins de 18 ans aura une limitation claire avec la nouvelle mesure Instagram.

Les adolescents représentent l’un des segments de la population les plus présents sur les réseaux sociaux. TikTok et Instagram en sont un bon exemple, deux plates-formes avec une forte présence de mineurs parmi ses utilisateurs.

Les deux réseaux sociaux ont diverses mesures pour permettre aux adolescents d’utiliser plus facilement leurs services en toute sécurité. Par exemple, TikTok bloque toute communication avec des utilisateurs de moins de 16 ans, bien que les comptes se succèdent. Cette initiative est désormais rejoint par Instagram, qui a pris une série de mesures pour rendent encore plus difficile pour les adultes de communiquer avec les mineurs de 18 ans.

Limites pour communiquer avec les utilisateurs adolescents sur Instagram

Conscient du grand nombre d’utilisateurs mineurs sur sa plateforme, Instagram a développé un nouveau paquet de mesures pour protéger ce secteur de sa communauté. Ce n’est pas la première décision qu’il prend en ce sens, car bloquer les comptes des enfants de moins de 13 ans.

Le principal changement apporté par les nouvelles mesures est le bloquer les messages directs entre un adulte et un adolescent. Désormais, un utilisateur majeur ne pourra communiquer avec un utilisateur mineur que si ce dernier le suit. De cette manière, Instagram protège les adolescents et parvient à leur offrir un espace un peu plus sûr.

4 fonctionnalités Instagram que peu de gens connaissent et que vous devez essayer

De plus, comme Instagram l’a annoncé sur son site Internet, la plateforme conseillera aux adolescents d’être plus prudents lorsqu’ils parlent à des personnes âgées via des messages privés. Pour ce faire, Instagram montrer les consignes de sécurité aux mineurs lorsqu’un adulte qui le contacte a fait preuve d’une attitude suspecte.

Comme spécifié par le réseau social lui-même, il enverra des alertes si un utilisateur adulte a envoyé beaucoup de demandes d’amis ou de messages aux mineurs de moins de 18 ans. Ainsi, les adolescents peuvent immédiatement mettre fin à la conversation, bloquer et même signaler le comportement des adultes en ligne.

Une autre mesure sur laquelle Instagram travaille déjà est de rendre plus difficile pour les adultes ayant une attitude potentiellement suspecte de trouver des utilisateurs adolescents sur la plate-forme. Les responsables du service explorent déjà la possibilité de bloquer l’apparition des mineurs dans « Utilisateurs suggérés », dans les Reels et dans l’onglet « Explorer », en plus de cacher vos commentaires dans les messages publics. Nous soulignons qu’il s’agirait de mesures qui ne s’appliqueraient qu’aux utilisateurs suspects d’âge légal.

Dans le paquet de mesures d’Instagram pour protéger les adolescents, il y a également l’introduction d’une nouvelle étape lors de la création d’un compte qui encouragera les adolescents à le définir comme privé. De plus, Instagram développe une nouvelle technologie d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour détecter plus facilement les comptes de mineurs de moins de 13 ans que vous devez bloquer.

Enfin, la protection des adolescents consiste à soutenir les parents et les mineurs avec de nouvelles ressources pour bien gérer la présence de ces derniers dans le réseau social. En collaboration avec The Child Mind Institute et ConnectSafely, Instagram a créé un guide pour les parents qui comprend les derniers outils de sécurité et de confidentialité, ainsi que des recommandations pour prendre soin de vos enfants sans leur interdire radicalement d’utiliser le réseau social.

En bref, il existe plusieurs mesures qu’Instagram a mises en place pour protéger les adolescents qui utilisent le réseau social pour partager leurs expériences et communiquer avec d’autres personnes. Espérons qu’ils atteignent leur objectif et aider au développement d’un espace social plus sûr pour les moins de 18 ans.

