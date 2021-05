Instagram ajoute une option de pronoms sur les profils utilisateur

Linnea Housse de coussin 45x45 cm CASTEL Cheval de profil polycoton acrylique

Housse de coussin CASTEL Cheval de profil 45x45 cm en polycoton, acrylique. Une face avec motif Jacquard et une face unie colorée. Finition portefeuille sur le côté. Déhoussable, avec garnissage intérieur en option - Fabriqué en France - HOUSSE DE COUSSIN DEHOUSSABLE 45x45 CM - CASTEL Cheval de profil Pour une touche de nature dans votre salon, ou bien dans votre chambre, la housse de coussin Castel saura répondre à vos attentes. Elle représente un cheval, équipé de son filet, qui pose de profil sur fond beige clair. Grâce à la qualité du Jacquard, les motifs sont d'une précision et brillance parfaite. Au recto, la face est entièrement marron "chocolat", cela permet un accord sublime avec d'autres coussins unis. Enveloppe de coussin livrée sans coussin de garnissage, ce qui vous permettra de choisir parmi nos garnissages Plumes ou Synthétiques. Côté technique : Bicolore : une face Jacquard et une face unie Recto : Matière 46% coton, 46% polyester, 8% acrylique - Grammage 410 g/m2 Verso : Matière Bachette, 100% coto - Grammage 235 g/m2 Piqûre bord à bord Forme carré Dimensions 45x45 cm Déhoussable, forme portefeuille Etiquette Linnea sur le bord Livré sans coussin de garnissage Poids de l'ensemble ± 150 g Livré sous sachet plastique Conçu et fabriqué en France Côté pratique : Livré sous sachet plastique Coussin de garnissage vendu séparement pour un choix personnalisé Nombreux choix de dessins et formes parmi nos collections. Les plus du produit : Une face Jacquard avec une très belle finition Déhoussable avec fermeture portefeuille & Réversible Symboles d'entretien : Cycle très modéré 30°C Pas de blanchiment Pas de séchage en tambour Ne pas repasser Pas d'entretien professionnel à sec