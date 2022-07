Instagram ajoute une nouvelle fonctionnalité, des bobines et des publications exclusives aux abonnés pour les créateurs afin de les aider à monétiser le contenu

in

15 juillet 2022 12:33:19 IST

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, s’est rendu sur Twitter et a annoncé que quelques nouvelles fonctionnalités arriveront dans le programme d’abonnement d’Instagram.

Les créateurs d’Instagram peuvent s’inscrire au programme d’abonnés où ils peuvent facturer à leurs abonnés des frais mensuels pour voir du contenu exclusif via l’application Instagram.

Dans la vidéo publiée sur Twitter, Mosseri nous dit que les abonnés pourront héberger des chats exclusifs auxquels ils pourront participer et interagir avec les fans. Il a également déclaré que dans un seul chat d’abonné, un créateur de contenu héberge jusqu’à 30 abonnés, ce qui rend l’interaction plus personnelle.

📣 Mise à jour des abonnements 📣 Les abonnements sont un excellent moyen pour les créateurs d’avoir un revenu prévisible et pour les fans d’obtenir du contenu exclusif de créateurs qu’ils aiment. Cette mise à jour comprend :

– Chats d’abonnés

– Bobines d’abonné

– Messages d’abonnés

– Accueil de l’abonné pic.twitter.com/5PzDTcwn8d – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2022

Les bobines et les messages peuvent désormais être publiés directement aux abonnés et ces messages porteront également le badge d’abonné. De plus, les créateurs avec du contenu exclusif pour les abonnés auront désormais un onglet « Accueil des abonnés » sur leurs profils afin que leurs abonnés puissent voir les exclusivités ou s’inscrire pour devenir un abonné.

En juin 2020, Facebook avait lancé Subscriptions, un modèle qui visait principalement à aider les créateurs à gagner de l’argent avec le soutien de leurs communautés et des personnes qui consomment leur contenu. En janvier, Meta, Instagram et la société mère de Facebook ont ​​également apporté la fonctionnalité à Instagram.

L’abonnement est une fonctionnalité de la sous-plateforme qui permet aux créateurs de contenu d’héberger des vidéos et des histoires en direct exclusives que seuls les abonnés payants peuvent voir. De plus, les abonnés qui interagissent avec les publications ont également un badge à côté de leur nom. En janvier 2022, Instagram, citant son engagement à soutenir les créateurs de la plateforme, a déclaré qu’il ne facturera aucun frais pour ces abonnements aux créateurs jusqu’en 2023.

