Instagram a une nouvelle astuce cachée : vous pouvez donc partager des photos plus rapidement que jamais

Instagram a ajouté une fonctionnalité qui fait déjà partie de nos préférées. Il vous permet de partager rapidement du contenu avec vos amis et cela fonctionne comme ça.

Instagram est un réseau social qui est constamment mis à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans cette astuce, nous voulons parler d’un outil que la plate-forme a récemment intégré, et qui passe complètement inaperçu Si quelqu’un ne vous le dit pas, c’est là.

Concrètement, il s’agit d’une fonction qui vient faciliter la tâche de l’utilisateur partager des photos et des vidéos publiées avec vos contacts les plus fréquents. Si vous utilisez Instagram avec une certaine fréquence, vous partagez sûrement la publication occasionnelle d’autres utilisateurs avec des amis ou des connaissances que vous suivez. pour en discuter ensemble.

Jusqu’à présent, vous deviez cliquez sur le bouton « Partager », accédez à la liste de contacts et à partir de là, choisissez les destinataires qui reçoivent le contenu de leurs messages directs. Grâce à cette nouvelle astuce cachée, vous pouvez partager des photos plus rapidement que jamais en utilisant ce même bouton de partage. Voyons en quoi il consiste.

Comment partager des photos plus rapidement sur Instagram

Toutes les mises à jour d’Instagram ne sont pas grosses, il y en a qui viennent intégrer des fonctions apparemment moins importantes, mais elles peuvent être les clés de l’expérience utilisateur. Cela se produit avec ce nouvel outil dont nous parlons, qui permet à l’utilisateur de partager plus facilement le contenu d’autres comptes avec ses contacts les plus fréquents. Plus précisément, la fonction a le quatre utilisateurs avec qui vous échangez le plus par message direct.

Cet outil a déjà été intégré à l’application Instagram pour Android et aussi pour iOS. En fait, nous avons pu le tester et est devenu l’un de nos favoris de la plateforme. Voici comment vous pouvez l’utiliser :

Ouvrez Instagram. Accédez à la publication que vous souhaitez partager avec un utilisateur. Appuyez longuement sur le bouton « Partager »représenté par une icône de cerf-volant, pour afficher une petite fenêtre avec les photos de profil des quatre comptes avec lesquels vous interagissez le plus. Sans cesser d’appuyer sur l’écran, balayez vers la photo de ce compte avec lequel vous souhaitez partager le contenu. En faisant cela, vous leur enverrez directement le message.

C’est ainsi qu’il est facile et rapide de partager des publications Instagram, qu’elles soient les vôtres ou d’autres comptes, avec les utilisateurs avec qui vous parlez le plus via des messages privés. Si la fonction n’est pas encore arrivée sur votre mobile, il vous suffit de attendre de le recevoir. N’oubliez pas que c’est important garder l’application Instagram à jour pour que ces nouvelles vous parviennent. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez faire en sorte que les applications se mettent à jour automatiquement.

