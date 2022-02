Instacart Driver sauve la vie d’un homme après avoir remarqué une fuite de gaz

Ce n’est pas tous les jours que vous avez à la fois la conscience et la possibilité d’aider quelqu’un d’autre, et encore moins de sauver une vie.

Mais, si vous le faites, vous ne regretterez certainement pas d’avoir agi.

En tant que pilote TikToker et Instacart, Jessica Higgs dit dans son message désormais viral : « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

Le chauffeur-livreur d’Instacart a sauvé la vie d’un homme âgé en défiant le protocole et en faisant attention.

Dans un article sur son TikTok, Higgs a décrit une commande Instacart qu’elle a livrée où elle a fait un effort supplémentaire (et plus encore) pour son client.

Higgs avait reçu la commande de la fille d’un homme âgé qui commandait des courses pour son père.

Lorsque Higgs est arrivée à l’adresse de livraison, elle a eu l’impression que quelque chose n’allait pas, lorsqu’elle est allée déposer les courses sur le porche comme on lui avait demandé et comme c’était le protocole de l’entreprise, l’homme âgé a ouvert la porte.

Higgs a dit qu’habituellement, lorsque les chauffeurs d’Instacart livrent des commandes, « Vous êtes juste censé prendre une photo et partir », mais Higgs a senti qu’elle devait rester, en disant : « Je ne pouvais pas simplement partir. »

Les chauffeurs Instacart ne sont pas autorisés à entrer dans les maisons, ils sont censés simplement déposer leurs livraisons, prendre une photo de la livraison puis partir.

Higgs a défié les règles d’Instacart, disant dans le TikTok, « quelque chose me disait » non, tu dois aider cet homme « et il est sorti et j’étais comme, ‘ok, eh bien, laisse-moi t’aider’ et j’ai fait l’épicerie et toi Je ne suis pas censé entrer dans la maison de quelqu’un, mais j’ai utilisé mon jugement.

Défiant les règles, Higgs a aidé le vieil homme en apportant ses courses dans la maison.

Higgs a remarqué quelque chose d’alarmant lorsqu’elle est entrée dans la maison de l’homme.

Lorsque Higgs est entré dans la maison de l’homme, elle a déposé les courses là où il les voulait. Mais au moment de partir, elle a décidé d’envoyer un message à la fille de l’homme, qui avait initialement passé la commande, à propos de ce qu’elle avait remarqué dans la maison du vieil homme.

Higgs avait remarqué que le vieil homme avait l’air malade et qu’elle pouvait sentir une odeur de gaz lorsqu’elle était dans la maison. L’odeur était si puissante que Higgs a dit que cela lui donnait le vertige.

Higgs a alors décidé de ne pas clôturer la commande même si elle l’avait terminée, car cela l’empêcherait d’envoyer à nouveau un message à la fille de l’homme.

Elle a ensuite envoyé un message à la fille de l’homme en disant: «Il ne va pas bien, il est malade. Il y a un réservoir de propane là-dedans et j’étais là-dedans peut-être cinq pieds et j’ai eu des vertiges », et j’ai dit« il doit y avoir une fuite »»

La fille de l’homme a pris l’avertissement au sérieux.

La femme a dit qu’elle enverrait son fils vérifier si son père allait bien et elle a augmenté son pourboire de 14 € à 100 €.

Histoires liées de YourTango :

Peu de temps après, la femme a publié une note de cinq étoiles et un commentaire disant qu’il y avait définitivement une fuite et que Higgs avait sauvé la vie de son père et de son fils cadet.

Cela montre simplement que parfois, le simple fait de prêter attention et de faire confiance à votre jugement peut faire une différence dans la vie des autres.

Et comme le dit Higgs, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.