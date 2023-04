Instable : c’est la série Netflix en 8 épisodes qui fait fureur

Netflix

netflix créé Instable Il y a quelques jours à peine et c’est déjà la rage. Connaître tous les détails de cette comédie.

©IMDBInstable

S’il y a quelque chose que Netflix a réussi ces derniers temps, c’est de démontrer sa capacité à faire revivre des genres qui, pendant longtemps, ont été délaissés par les téléspectateurs. Parmi eux se trouvent non seulement la romance et le drame, mais aussi la comédie. Et la grande preuve en est la dernière série arrivée sur la plateforme, Instable.

Instable Il a été créé sur Netflix le 30 mars. et c’est vite devenu un hit. Cette histoire a un total de huit épisodes et est une combinaison surprenante d’esprit et d’irrévérence. De plus, il raconte un drame captivant où un père et un fils totalement différents doivent apprendre à vivre ensemble.

+ Tout ce que vous devez savoir sur Unstable :

La série de huit épisodes met en vedette Rob Lowe et son fils, John Owen Lowe qui, dans Instable Ils donnent aussi la vie à un père et un fils. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, cette production a également été créée par eux-mêmes. Et, bien que l’histoire elle-même ne soit pas un fait réel, eux, étant de la famille, ont été vraiment inspirés par leur relation pour réaliser le strip.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Instable Remarques: « Ellis Dragon est un homme d’affaires excentrique et quasi narcissique admiré dans le monde entier pour son travail en biotechnologie visant à rendre le monde meilleur. De plus, il est émotionnellement instable. Jackson Dragon, son fils, est… eh bien, rien de tout cela. Jackson pourra-t-il empêcher son père et l’entreprise de tomber en ruine ? Peut-être. Et parviendra-t-il à réparer la relation entre eux et à sortir de l’ombre de son père ? Cela semble impossible ».

Sans aucun doute, une intrigue passionnante qui a déjà attiré l’attention de plusieurs téléspectateurs. C’est que, en plus, la série a non seulement le rôle des Lowes, mais le casting est également composé de Sian Clifford comme Anna Bennet, Aaron Branch comme Malcolm, Rachel Marsh est Luna Castillo et Emma Ferreira joue Ruby.

