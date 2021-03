Insta360 GO 2: Cette nouvelle caméra d’action a la taille d’un pouce et promet une « stabilisation imbattable »

Il y a deux ans, Insta360 a présenté l’Insta360 GO, une toute petite caméra d’action qui, jusqu’à présent, n’a pas reçu de successeur. Et est-ce que Insta360 vient de sortir Insta360 GO 2, un nouvel appareil photo de la taille d’un pouce, qui ne pèse que 27 grammes et qui est livré avec des accessoires pour enregistrer dans n’importe quel endroit et dans n’importe quelle position.

À l’intérieur de l’appareil se monte un Capteur d’image 1 / 2,3 pouces, ce qui n’est pas mal du tout et qu’il est capable d’enregistrer des vidéos 3K et de prendre des photos de neuf mégapixels. Nous allons apprendre à le connaître un peu mieux ci-dessous, mais pas avant de souligner que son prix (y compris un bon ensemble d’accessoires) est de 329,99 euros.

Fiche technique Insta360 GO

INSTA360 GO 2 DIMENSIONS ET POIDS Caméra: 52,9 x 23,6 x 20,7 mm – 26,5 grammes

Cas fermé: 68,1 x 48,54 x 26,6 mm – 63,5 grammes

Un dossier ouvert: 132,5 x 26,03 x 26,6 mm LENTILLE f / 2,2

11,24 millimètre ISO, WB, EV ISO: Auto, 100-3200

WB: Automatique, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K

EV: -4 à 4 RÉSOLUTION PHOTO Dans la caméra: 3040 x 3040 (9 mégapixels) Exporté via l’application:

16: 9, 1920×1088

1: 1, 2 000 x 2 000

9h16, 1088×1920 FORMATS PHOTO INSP (peut être exporté via l’application ou Studio)

DNG (les fichiers RAW peuvent être exportés avec l’application et Studio) MODES DE PHOTO Standard

Intervalle

Tir de nuit

Starlapse

PureShot RÉSOLUTION VIDÉO Stabilisation FlowState:

2880 x 2880 à 30 ips (à huis clos)

2560×1440 @ 30fps (exporté via l’application)

1920×1080 @ 30fps (exporté via l’application) Stabilisation de base:

2560×1440 @ 50fps, 30fps (dans l’appareil photo)

1920×1080 @ 50fps, 30fps (dans l’appareil photo) HDR:

2880 x 2880 à 25 ips, 24 ips (dans l’appareil photo)

2560×1440 @ 25fps, 24fps (exporté via l’application)

1920×1080 @ 25fps, 24fps (exporté via l’application) Laps de temps:

Intervalle: 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s

2880 x 2880 à 30 ips (à huis clos)

2560×1440 @ 30fps (exporté via l’application)

1920×1080 @ 30fps (exporté via l’application) TimeShift (Hyperlapse)

Vitesse: Auto, 6x

2880 x 2880 à 30 ips (à huis clos)

2560×1440 @ 30fps (exporté via l’application)

1920×1080 @ 30fps (exporté via l’application) Caméra lente:

1920 x 1080 à 120 ips (dans l’appareil photo)

1920×1080 @ 120fps (exporté via l’application) FORMATS VIDÉO MP4

H.264

80 Mbps max. MODES VIDÉO Stabilisation de base

Stabilisation FlowState

HDR

Laps de temps

TimeShift (Hyperlapse)

Caméra lente ÉTANCHE IPX8 jusqu’à 4 mètres ESPACE DE RANGEMENT 32 Go TAMBOURS Caméra: 210 mAh, jusqu’à 30 minutes (1440p @ 30FPS avec stabilisation de base)

Etui: 1100 mAh, jusqu’à 150 minutes (1440p @ 30FPS avec stabilisation de base) CONNECTIVITÉ Bluetooth 5

WiFI ac COMPATIBILITÉ ios: Processeur A11 ou supérieur

Android: Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 ou supérieur LE PRIX 329,99 euros A lire : PosteMobile Down, l'opérateur cellulaire est inaccessible dans toute l'Italie

Minuscule, mais capable

La caméra a des dimensions de 52,9 x 23,6 x 20,7 mm et ne pèse que 26,5 grammes, ce qui en fait environ la taille d’un pouce. En fait, il est suffisamment petit pour pouvoir Rangez-le dans un étui de transport et rechargez votre batterie lors de vos déplacements, comme s’il s’agissait d’un casque entièrement sans fil. Au dos, il a un aimant qui, combiné avec le pendentif magnétique, nous permet de mettre l’appareil photo sur la chemise, bien qu’avec d’autres accessoires, nous pouvons le placer presque n’importe où.

L’Insta360 GO 2 est étanche IPX8 et peut être immergé jusqu’à quatre mètres. La lentille est protégée par un verre trempé anti-rayures. En fait, un filtre de remplacement peut être retiré et vissé ou remplacé par un filtre ND pour améliorer la prise de vue dans des situations de lumière vive. Le cas, quant à lui, fonctionne comme une télécommande, un trépied et une poignéeIl a un fil 1/4 et se connecte à la caméra via Bluetooth.

Mais parlons d’image. La nouvelle caméra d’Insta360 a un Capteur d’image 1 / 2,3 pouces qui, pour mettre les choses en contexte, est de la même taille que la GoPro Hero 9 Black. Ce capteur est capable d’enregistrer en résolution 3K et de prendre des photos de neuf mégapixels. La stabilisation est laissée aux algorithmes FlowState et le nivellement des horizons que l’entreprise a déjà mis en œuvre dans d’autres caméras. L’objectif a un champ de vision ultra grand angle allant jusqu’à 120 °, bien que vous puissiez choisir entre quatre champs de vision différents.

En ce qui concerne l’autonomie, Insta360 s’assure que sa caméra, qui a 210 mAh, est capable d’enregistrer jusqu’à 150 minutes sur une seule charge. Le boîtier de charge, où nous devrons insérer l’appareil photo et qui monte une batterie de 1110 mAH, est capable de le charger complètement « en une demi-heure », disent-ils de la société. Le chargement complet du boîtier prendra environ une heure.

Enfin, parlons de l’application. L’une des caractéristiques des caméras Insta360 est son application, qui vous permet non seulement d’avoir un aperçu en temps réel de ce que la caméra enregistre et de modifier au fur et à mesure, mais elle dispose également d’un technologie d’intelligence artificielle appelée FlashCut 2.0 qui édite automatiquement les clips. Nous pouvons choisir entre plusieurs modèles thématiques (sports, voyages …) et laisser l’application se charger de choisir les meilleurs moments.

Insta360 GO 2 versions et prix

La Insta360 GO 2 Il est disponible aujourd’hui sur le site Web de la société et auprès d’autres distributeurs. Son prix est de 329,99 euros et comprend l’appareil photo, l’étui de chargement, un pendentif magnétique, un clip de réglage, une monture pivotante et un protecteur d’objectif.