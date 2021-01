Inspiré par Rogue. Mitsubishi prépare un nouvel Outlander avec les gènes Nissan

Modèle très important dans l’offre de la marque japonaise en Europe, le Mitsubishi Outlander prépare sa quatrième génération tant attendue. Et ça, aperçoit le dernier teaser publié par la marque des trois diamants, peut arriver avec pas mal de Nissan …

Promis, désormais, pour le 16 février prochain, date à laquelle la prochaine génération sera officiellement présentée, le prochain Outlander a d’ailleurs devant lui un héritage difficile. À commencer par le fait que je dois remplacer un modèle qui, bien qu’il soit périmé depuis longtemps – est arrivé en 2012, c’est-à-dire il y a presque 10 ans! -, reste un best-seller, dans l’offre Mitsubishi, pour l’Europe.

Cependant et peut-être en essayant de préparer, maintenant, les fans du modèle, la filiale nord-américaine de Mitsubishi a décidé de publier une courte vidéo, dans laquelle il est possible de voir le nouveau modèle, en phase de développement. Non seulement déraper sur un circuit de gravier, mais aussi affronter d’autres terrains plus difficiles, comme la boue ou la neige.

Même ainsi, il semble que la quatrième génération du Mitsubishi Outlander restera non seulement un SUV, mais restera également plus axée sur l’asphalte. Depuis, même les versions à transmission intégrale, ils opteront pour un système de transmission intégrale intelligent, c’est-à-dire miser principalement sur l’électronique; et, très probablement, sans boîtes de vitesses, ni même modes de conduite hors route.

Mitsubishi Motors. Le premier teaser de la nouvelle génération d’Outlander dévoilé

Plateforme et moteur Nissan Rogue

Quant à la base, les indications déjà données pointent dans la direction que le prochain Outlander est basé sur la même plateforme que l’américain Nissan Rogue … et le futur X-Trail, qui devrait arriver en Europe cette année.

La solution, qui doit être vue comme un moyen de réduire les coûts, car Mitsubishi fait partie de l’Alliance Renault-Nissan, fait partie de la stratégie qui prévoit également que le nouvel Outlander soit équipé du même moteur que le Rogue, c’est-à-dire un 2,5 litres d’essence, délivrant 181 ch de puissance.

Le nouveau Nissan Rogue partagera la plateforme avec le Nissan X-Trail… et le futur Mitsubishi Outlander

En Europe, le SUV japonais devrait cependant continuer à être commercialisé également avec un moteur hybride rechargeable, qui, selon certaines rumeurs, ne sera qu’une évolution du système de propulsion actuel présent dans le modèle. Autrement dit, un quatre cylindres 2.4 MiVEC 135 ch et cycle Atkinson, accompagné de deux moteurs électriques et d’une batterie de capacité raisonnable.

De cette manière, l’Outlander devrait pouvoir offrir une autonomie électrique d’au moins 50 kilomètres.

Inspiré du concept Engleberg

Enfin et en ce qui concerne le design, tout pointe vers le modèle cherchant son inspiration dans l’attrayant Mitsubishi Engleberg Concept, présenté en 2019, et marqué par une façade imposante, avec des optiques en deux parties, de nombreux angles droits, en plus d’un profil marqué aux formes rectangulaires .

Le concept Mitsubishi Engleberg Tourer

Quant à l’arrivée chez les concessionnaires, le fait qu’il ait une présentation officielle pour le 16 février prochain, permet de prédire que, seulement vers la fin de l’été, c’est que le nouveau Mitsubishi Outlander peut être admiré, en loco, dans les concessions. Mais il se peut aussi que les responsables de la marque des trois diamants parviennent à accélérer un peu les choses…

