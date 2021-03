Inspiration4: Comment le rêve spatial de Jared Isaacman pour la maternelle est devenu une mission SpaceX pionnière

Le geek de l’espace auto-décrit Jared Isaacman dit qu’il a toujours rêvé d’aller dans l’espace, et il se sent chanceux d’être à la barre du Mission privée Inspiration4 en orbite terrestre que SpaceX lancera à la fin de cette année.

Son prochain objectif est d’aider la mission à redonner à des causes dignes sur Terre, a-t-il déclaré dans une interview avec 45secondes.fr.

Isaacman est passionné par l’aviation et les vols spatiaux, comme le montrent ses activités au cours des 20 dernières années. Il a fait une grande vitesse tour du monde et il a participé à de nombreux spectacles aériens, et il possède même une société aérospatiale de défense, Draken International, qui forme des pilotes de jet pour l’armée américaine.

En rapport: Un aperçu des coulisses de la capsule Crew Dragon de SpaceX (photos)

Isaacman a déclaré qu’il avait accumulé environ 6000 heures de pilotage de divers avions de vol, dont une partie de ce temps comprenait des situations stressantes telles que des formations de vol et des situations d’urgence. « J’ai certainement eu ma juste part de procédures anormales que j’ai dû suivre en cas d’urgence et autres, donc je pense que tout cela va être bénéfique » pour l’expérience Inspiration4, a-t-il déclaré.

Isaacman a attrapé le bogue spatial alors qu’il était enfant à Westfield, New Jersey, une maison d’État pour des astronautes allant de Moonwalker Buzz Aldrin aux astronautes de la station spatiale jumelle Mark et Scott Kelly. Il se souvient avoir été à la maternelle à l’école élémentaire Wilson en train de regarder des livres d’images haute résolution de la navette spatiale.

«J’ai dit à mon professeur de maternelle que j’irais dans l’espace un jour, et elle a dit qu’elle regarderait», se souvient Isaacman. Mais en grandissant, il a reconnu que l’espace serait une autre frontière de défi, même compte tenu de toutes ses réalisations aéronautiques. « Les chances de devenir astronaute de la NASA – vous avez de meilleures chances d’être frappé par la foudre », a-t-il déclaré.

Cela peut ne pas être strictement vrai: les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis risque de foudre à 0,0002% , et 11 du dossier 18300 candidats dans la classe d’astronautes de la NASA 2017 a finalement obtenu le statut d’astronaute à part entière, pour un taux de réussite de 0,06%. Mais Isaacman a raison de dire que les chances sont faibles.

Il a gardé espoir, cependant, inspiré – comme beaucoup d’entre nous – par des films et des émissions tels que « Star Wars » et « Star Trek « qui dépeignent un grand nombre de gens ordinaires allant dans l’espace. » Qui ne s’est pas imaginé naviguer dans un X-wing? « , a déclaré Isaacman, se référant à un célèbre navire » Star Wars « piloté par le héros Luke Skywalker, entre autres. » Je crois que c’est un monde dans lequel nous allons tous vivre à un moment donné, mais il se peut que ce soit un peu plus tard. «

Quand Isaacman a eu la chance d’acheter quatre sièges à bord d’un SpaceX Capsule du dragon d’équipage pour la mission Inspiration4, il a décidé d’être « vraiment réfléchi » pour choisir les trois personnes qui l’accompagneraient. Récemment, il a été annoncé que Hayley Arceneaux , médecin adjoint à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, le rejoindrait. Arceneaux est une jeune survivante du cancer des os et a été traitée à Saint-Jude à l’âge de 10 ans.

« Vous avez un grand humanitaire représentant notre mission et notre esprit d’espoir », a déclaré Isaacman, soulignant qu’Arceneaux est un travailleur de la santé de première ligne.

Les deux autres sièges ont été mis à disposition via concours séparés sur le site Web Inspiration4. Un siège, nommé pour «Générosité», sera attribué à partir d’un tirage au sort des personnes qui ont fait un don à St. Jude. Le deuxième siège, «Prospérité», viendra d’un ensemble d’entrepreneurs présentant leurs idées commerciales sur la plate-forme de commerce électronique Shift4Shop; Isaacman est PDG de Shift4Shop. (Si vous n’avez pas postulé, il est maintenant trop tard; les inscriptions sont closes le 28 février.)

« J’espère certainement qu’à l’avenir, [spaceflight] peut être un groupe d’amis qui montent ensemble dans l’espace « , a déclaré Isaacman à propos de ses futurs choix de compagnons de siège. » C’est le monde vers lequel vous voulez travailler, où cela devient une chose quotidienne … Dès que je savais que j’aurais l’opportunité de commander la première mission entièrement civile dans l’espace, mon esprit s’est immédiatement tourné vers des voies qui peuvent être super-symboliques d’un pas dans cette direction. «

Isaacman a déclaré qu’il était fier de voler sur un SpaceX Crew Dragon pour cette mission, car il pense que la société d’Elon Musk « a redynamisé l’intérêt du monde pour l’espace » après la fin de la navette spatiale programme en 2011. La navette a transporté des centaines d’astronautes dans l’espace entre 1981 et sa retraite en 2011. Après cela, la prochaine mission avec équipage en orbite terrestre lancée depuis les États-Unis était la mission Demo-2 de SpaceX en mai 2020.

En photos: le vol d’essai historique Demo-2 de SpaceX avec des astronautes

Certains des équipages de la navette comprenaient une poignée d’astronautes non professionnels tiré du Congrès , entreprises qui ont fourni des spécialistes de la charge utile et lauréat d’un concours Teach-in-Space. Cependant, l’enseignante choisie, Christa McAuliffe, est décédée avec ses six coéquipiers dans le Explosion du Challenger en janvier 1986 , et la NASA s’est par la suite concentrée sur les astronautes du gouvernement volant.

Quelques autres touristes de l’espace , y compris certains entrepreneurs américains, l’ont fait en orbite à bord du vaisseau spatial russe Soyouz, mais les efforts visant à accroître le tourisme spatial aux États-Unis en sont encore à leurs balbutiements alors que des sociétés telles que Virgin Galactic et Blue Origin se lancent sur le marché. Avec Inspiration4, SpaceX pourrait bien devenir le premier de ce nouvel ensemble privé à attirer les touristes dans l’espace. (Virgin Galactic et Blue Origin développent des véhicules pour le tourisme spatial suborbital, tandis que Crew Dragon se met en orbite.)

En regardant l’éventail des options touristiques, Isaacman a déclaré qu’il avait toujours estimé « qu’il ne faisait aucun doute que ce serait SpaceX », car Crew Dragon effectue déjà des missions avec équipage vers la Station spatiale internationale pour la NASA. «Ils ouvrent la voie», dit-il.

La formation pour Inspiration4 s’appuiera sur le « programme approuvé par la NASA » pour préparer les nouveaux astronautes pour les vols spatiaux, a déclaré Isaacman. Alors que les astronautes du gouvernement passent généralement au moins deux ans à se préparer pour un vol de station spatiale, le calendrier de formation d’Inspiration4 est beaucoup plus court. Crew Dragon zoomera tout seul autour de la Terre après un lancement prévu en octobre, de sorte que les membres de l’équipage n’auront pas besoin de formation sur les systèmes de stations spatiales ou les sorties dans l’espace, a noté Isaacman.

Isaacman prévoit également de poursuivre la tradition de la NASA qui consiste à placer les astronautes dans des environnements isolés et difficiles avant le vol. Les environnements typiques pour les stagiaires de la NASA peuvent inclure les bois, les grottes ou sous l’eau.

En rapport: La mission « astéroïde » sous-marine de la NASA NEEMO 16 en photos

Isaacman amènera son propre équipage dans les montagnes. « Cela nous mettra tous très mal à l’aise et [in] de près et avec un peu de chance dans des conditions enneigées, car je veux vraiment m’assurer que nous nous entendons tous très bien dans ces circonstances ici sur Terre avant de partir ensemble dans l’espace », a-t-il déclaré.

Isaacman a noté que la connexion à St. Jude sera un thème déterminant de son vol. « J’ai été très chanceux dans la vie; vous n’arrivez vraiment pas à une position dans laquelle je suis assez chanceux pour être sans que le ballon rebondisse sur votre chemin plusieurs fois », a-t-il déclaré. « Ces familles [at St. Jude] ont reçu des mains horribles. Ils vivent ce que personne ne devrait jamais avoir à vivre. C’est un immense chagrin d’amour, et le plus triste est que beaucoup de ces enfants ne grandiront pas avec l’une des expériences que j’ai eu la chance de vivre dans la vie. Nous devons juste faire quelque chose à ce sujet. «

Même si vous n’êtes pas assez chanceux pour décrocher une place, d’autres opportunités de collecte de fonds pour St. Jude viendront pour différents types d’opportunités de vols spatiaux, a noté Isaacman. L’un de ses objectifs est de transporter des charges utiles pour les professeurs de sciences sur son vol. Alors que plus de détails seront annoncés dans les mois à venir, Isaacman espère dépasser l’objectif de financement de 200 millions de dollars qu’il s’est fixé pour St. Jude dans le cadre de sa mission. Il a également fait don de 100 millions de dollars de ses propres fonds.

« Je veux qu’il y ait énormément d’autres enfants de la maternelle qui grandissent et veulent devenir astronautes, sauf que j’aimerais qu’ils aient de très bonnes chances de devenir astronautes. [that] être capable de se produire », a déclaré Isaacman.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.