Inspection et assurance automobile. Le Portugal modifie la loi sur les couplets

Présenté, dans sa configuration actuelle, il y a environ 25 ans, la vignette sur l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire s’apprête à changer, non pas de forme, mais de couleur. Jusqu’ici en vert, ce badge perd, désormais, cette obligation; car il n’est plus obligatoire d’afficher le badge d’inspection.

Obligés d’obéir à un certain modèle et couleur, l’autocollant que les compagnies d’assurance délivrent au preneur d’assurance, ainsi que la Green Card, devront donc obéir au format et à la dimension déjà connus, mais plus à la couleur, aux actualités ce jeudi, Jornal Económico.

La décision du gouvernement, qui a maintenant été publiée dans Diário da República, rendant son application effective, intervient après que le Service national d’assurance portugais, l’entité responsable de la carte verte, a autorisé les assureurs à émettre, depuis le 1er juillet dernier, le certificat d’assurance responsabilité civile automobile internationale, sur papier blanc.

Pour justifier cette décision, le fait qu’avec le changement de couleur du papier, les assureurs peuvent désormais envoyer le Certificat International d’Assurance Automobile par e-mail, l’assuré pouvant désormais imprimer le document sur n’importe quel imprimante. Puisque, avec cette pratique, l’exécutif se défend, les situations de perte de la carte verte à la Poste ou de retard de livraison au preneur d’assurance sont également évitées.

En outre, et dans le même diplôme maintenant publié dans Diário da República, le gouvernement avance en outre qu’il ne réglementera plus les caractéristiques liées aux couplets prouvant l’exécution des contrôles périodiques obligatoires, puisque la règle juridique qui en établissait le caractère obligatoire a été abrogée. , en 2012, avec les changements apportés au régime d’inspection technique des véhicules, fait référence à Económico. Ainsi, devenant la feuille d’inspection du véhicule, le document qui prouve l’accomplissement de l’acte.

Quoi qu’il en soit, cette décision et toute la polémique qu’elle a pu créer autour d’elle montre que l’assurance d’une voiture fait partie des préoccupations des automobilistes au Portugal et en France. En effet, on peut voir dans les médias de nombreuses informations où des accidents tragiques ont eu lieu et où un des personnes impliquées n’avait alors pas d’assurance. Dans ces cas de figures, les conséquences sont dramatiques et irréversibles.

Comment choisir une assurance pour sa voiture ?

Bien qu’on parte du principe que tous les automobilistes aient souscrit à une assurance, ce n’est en réalité pas le cas. Il faut dire que malheureusement, certains français n’ont pas toujours les moyens de souscrire à une assurance, ayant des moyens financiers bien trop modestes même en travaillant. Pour toutes celles et ceux qui prennent leur voiture chaque jour, le risque est énorme et pour le moindre accident, cela pourrait leur coûter des milliers d’euros sans avoir l’assurance d’être remboursé. Bien que certains soient prêts à prendre le risque, d’autres le font sans connaître les différents types d’assurances possibles. Si vous avez décidé de souscrire à une assurance pour votre automobile, voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous aujourd’hui :

l’assurance tous risques (ou multirisques) est sans aucun doute la meilleure option pour vous : elle vous permet de couvrir les dommages d’un accident que vous en soyez responsable ou non. Pour les conducteurs qui ne veulent prendre aucun risques et qui en ont les moyens, c’est une assurance intéressante car même si son prix n’est pas toujours avantageux elle permet de prévenir l’avenir

l’assurance au tiers est probablement la formule la moins chère actuellement sur le marché. En revanche, il n’y a aucun dédommagements prévus dans le cas de préjudices physiques ou matériels pour tous les autres conducteurs. Ces frais resteront donc à votre charge et ils peuvent parfois coûter très cher !

l’assurance auto intermédiaire se situe entre l’assurance au tiers et l’assurance tous risques. Cela permet aux conducteurs de bénéficier d’une assurance de meilleure qualité, sans toutefois exploser leur budget. Avec des termes utilisés comme « tiers plus » ou « tiers amélioré », les assureurs proposent ces alternatives mais elles ne valent pas toujours le coût : vérifiez bien les prestations qu’elle couvre<s/trong> pour estimer son rapport qualité/prix !

Malheureusement, souscrire à une assurance coûte une certaine somme et certains automobilistes n’utilisent pas leur véhicule toute l’année. Dans ces cas-là, il est possible de souscrire à une assurance « temporaire » !

L’assurance temporaire, une alternative intéressante ?

L’assurance automobile temporaire est une solution excellente pour les petits budgets ou pour les automobilistes qui décident de partir en vacances avec un autre véhicule que le leur. Qu’il s’agisse en effet d’une voiture, d’un camping car, d’une moto ou encore d’un véhicule poids lourds, il vous sera possible d’assurer n’importe lequel de ces véhicules à moindre frais. Pour toutes celles et ceux qui ne doivent s’absenter que quelques jours de leurs domicile avec un véhicule motorisé, c’est un immense soulagement. En effet, les tarifs sont plutôt bas, il vous faudra compter :

une cinquantaine d’euros pour assurer une voiture pendant trois jours

une cinquantaine d’euros également pour assurer un camping car un jour

près de 80 euros pour assurer un camion poids lourds par jour

Bien que cela puisse représenter une certaine somme pour certains, il est intéressant de savoir qu’une voiture peut disposer d’une assurance à partir d’une journée et ce jusqu’à 90 jours. C’est en effet particulièrement utile si vous partez en vacances, pour un mariage, ou encore pour un déménagement exceptionnel. Si cela vous intéresse, alors ce site web propose des tarifs très attractifs qui devraient vous intéresser.

Peut-on rouler à l’étranger avec une assurante auto temporaire ?

On peut légitimement se poser la question de pouvoir ou non rouler à l’étranger, comme au Portugal par exemple, en ayant souscrit à une assurance temporaire de 3 mois maximum. Les français sont en effet nombreux chaque année à partir en vacances ou à rejoindre leur famille à l’étranger pendant l’été ou la période de Noël. Dès lors qu’un véhicule est assuré plus de 3 jours, celui-ci peut circuler à l’étranger sans aucun problème, mais pas si le contrat est d’une ou de deux journées ! Un soulagement pour ceux qui pensent utiliser la voiture comme moyen de transport pour leurs prochaines vacances…

