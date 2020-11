Inspectah Deck partage son histoire derrière le légendaire verset «Triumph»

« Je bombarde atomiquement, les philosophies et les hypothèses de Socrate ne peuvent pas définir comment je laisse tomber ces moqueries », a frappé Inspectah Deck, lançant son vers légendaire sur « Triumph » de Wu-Tang Clan. À ce jour considéré comme l’un des plus grands groupes de rap de tous les temps, l’homme derrière les bars souvent cités a pris un moment pour le couper avec Talib Kweli sur « The People’s Party », s’ouvrant sur les coulisses du morceau l’histoire dans le processus.

« Votre couplet sur » Triumph « est sans doute l’un des meilleurs vers hip-hop écrits de tous les temps », fait l’éloge de Talib. « Pour moi personnellement, c’est une masterclass dans le schéma de rimes internes. C’est une masterclass sur la façon d’écrire un couplet. » Après les éloges de Kweli, Deck le ramène à ces jours d’avant Wu-Tang pour toujours, quand il a écrit les barres pour la première fois.

«Tout d’abord, j’apprécie cela», commence Deck. « Masterclass, c’est un beau terme. C’est drôle parce qu’il y a deux situations avec ça. J’ai fait ça sur Tony Touch. Criez à mon frère Tony Toca. Toca a toujours été de la famille avec Wu … Je l’ai appelé, parce que j’ai entendu RZA fait « Triumph » un jour. Il est quatre heures du matin et il fait le rythme. J’entends la batterie et j’entends les voix et je l’entends jouer avec le rythme, et je suis comme « il à ce truc! ‘ Nous venions de sortir de la tournée. Les mecs étaient dans la maison, assommés. Ghost était là, Meth était là. Mais RZA est en place, et il cuisine. Je me faufile sur lui, et je suis comme, J’entends ça. »

«Alors j’écris, je suis assis à côté de lui, je mets un stylo sur un bloc», poursuit-il. «Pendant que j’écris, j’ai pensé à la rime que j’ai faite avec Tony Touch. Et quand je la dis à RZA, ça l’a frappé. Je suis comme hold up, laisse-moi appeler Touch en premier et obtenir la bénédiction sur lui mec. Nous de cette école où tu ne peux pas dire la même rime deux fois. Peu importe la capacité … Alors oui mec, j’ai dû appeler Touch très vite et il m’a donné la bénédiction de laisser tomber ce couplet. Alors J’ai dit à RZA que je laisserais tomber ça très vite, et j’ai dû partir ce matin-là, alors RZA a lancé ce rythme. Le rythme n’était même pas complet – je viens d’entendre la batterie, quelques voix, des charlestons . J’ai laissé tomber la comptine. «

« Peut-être environ cinq, six jours plus tard, quand je suis revenu, j’avais entendu d’autres voix là-dessus », poursuit-il. «Meth, Cap, quelques personnes sont entrées. Quand je suis tombé sur Ghost et eux, ils étaient comme ‘tu as tué cette merde, tu as cambriolé cette merde. Putain de frère! Qu’est-ce que je suis censé dire derrière ça?!’ Rappelez-vous que j’ai rimé à la batterie et tout ça. Alors quand je l’ai entendu à plein régime avec les autres voix dessus, les cors, les flûtes et tout. Frère, c’était fou! Je l’ai entendu fort, à plein régime! J’étais comme ça est différent. »

« Je me souviens que nous nous disputions parce que nous ne voulions pas que l’album soit aussi long », révèle Deck. « Mais RZA voulait que tout le monde s’assure d’avoir une part de ça. » C’est une histoire incroyable de hip-hop pour n’importe quel fan de Wu-Tang, et ce n’est pas le premier Talib Kweli qui nous a accordé sur The People’s Party. Il n’y a pas si longtemps, Method Man a partagé le récit d’origine de « METHOD Man », que vous pouvez consulter ici.