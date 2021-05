Insomniac: «  Rien ne nous arrête vraiment  » sur Sunset Overdrive

Abercrombie & Fitch First Instinct Blue Homme Eau de Toilette

INSPIRATION First Instinct Blue est un Fougère Frais inattendu, audacieux et très masculin dans lequel fraîcheur et tons plus profonds s'entrechoquent. Pour Abercrombie, c'est l'expression parfumée de ce moment exaltant où l'on s'aperçoit qu'à part le ciel, rien ne peut nous arrêter. Un parfum Fougère frais et unique conçu pour l'homme épris d'aventures qui vit selon son Premier Instinct. FRAGRANCE Le parfum joue l'équilibre d'une ouverture énergétique, d'un développement épicé et d'un sillage addictif. La première impression est toute de Pomme givrée, combinée à la juteuse Bergamote et à la Cardamone aromatique. Un mélange de Poivre, de Romarin et de Lavande fraîche illumine le cur tout en lui donnant un charme familier. À la base, l'Ambre addictif, soutenu par de riches Bois de Santal et Fèves de Tonka, laisse derrière lui un sillage de tons plus profonds. FLACON La silhouette épurée de son flacon en verre dévoile des formes uniques et ondulantes. Son capuchon texturé dun noir intense et sa plaque siglée en argent métallisé apposée sur le côté du flacon sont une véritable déclaration de style. Linterprétation bleu foncé du flacon original ajoute un élément de fascination à sa surface ondulée sensationnelle.