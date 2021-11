Insomniac réduit le patron de Spider-Man de Marvel pour réduire le crunch

Nous entendons souvent beaucoup parler des conditions critiques chez les principaux développeurs comme Naughty Dog et Rockstar, mais nous apprenons rarement ce qu’ils font pour réduire la charge de travail de leurs équipes. Ted Price, le patron du développeur de Ratchet & Clank, Insomniac Games, a fait la lumière sur cela lors d’une conversation au coin du feu lors de l’événement de l’industrie Develop: Brighton.

Il a révélé que le combat de boss final entre le docteur Octopus et le web-slinger éponyme allait avoir lieu à travers la ville de New York, mais le studio a finalement décidé de réduire le décor, à la fois pour lui donner plus de résonance émotionnelle et pour réduire en crunch.

« À l’origine, nous allions avoir une bataille de boss qui vous emmenait partout dans la ville de New York, et c’était bien hors de portée », a-t-il expliqué. «La tentation est de simplement le forcer brutalement, de baisser la tête et de traverser le mur de briques. Mais l’équipe a pris du recul et a réfléchi à ce qui était important pour les joueurs, et c’était la rupture de la relation entre Peter et son ancien mentor, le docteur Octavius.

En fin de compte, l’équipe a eu l’opportunité d’être créative dans ses limites, et elle a imaginé un set-piece plus simple qui frappe plus fort et nécessite moins de temps pour la conception. « Dans le stress d’une production trépidante, nous avons souvent l’impression que nous ne pouvons pas lâcher l’accélérateur, mais c’est souvent ce qu’il faut. L’équipe doit avoir la permission de faire une pause et de trouver un meilleur moyen, au lieu de passer au bulldozer à travers les problèmes et de causer des problèmes de santé potentiels », a-t-il conclu.