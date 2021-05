Insomniac Games renouvelle sa marque déposée pour Sunset Overdrive exclusif à Xbox

CYRILLUS Culotte de bain en tissu Liberty fille liberty strawberry thief taille: 2A

Avec son tissu Liberty, la culotte de bain invite le chic jusqu'au bord de la piscine ! Liberty Fabrics. Des motifs exclusifs que nous choisissons dans les collections de Liberty, marque déposée, dont les dessins sont pensés dans les bureaux de la marque à Londres. Un tissu en Liberty, c'est l'assurance d'un dessin raffiné, exclusif et d'une excellente tenue. Détails Smocks contrastés et volant. Taille et cuisses élastiques; Matière Tissu Liberty 100% coton. Fabrication Madagascar.Spécialiste depuis toujours du travail de smocks et de la broderie artisanale, nous avons choisi Madagascar pour un savoir-faire et sa culture de la couture.