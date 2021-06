Insomniac Games recrute maintenant pour le projet multijoueur PS5

Insomniac Games s’arrête vraiment pour absolument personne. Après avoir sorti Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart au cours des huit premiers mois de la durée de vie de la PlayStation 5, le développeur basé à Burbank annonce maintenant activement des postes pour l’un de ses prochains projets: un jeu multijoueur. le compte Twitter officiel pour le développeur : « Insomniac recrute ! Nous avons cinq nouvelles offres d’emploi pour un projet multijoueur. Rejoignez-nous et faites partie de la #PlayStationStudiosFamily alors que nous travaillons sur des choses passionnantes ! »

L’équipe est à la recherche d’un directeur créatif, d’un concepteur de systèmes (multijoueur), d’un chef d’histoire, d’un directeur artistique et d’un artiste VFX. En ce qui concerne spécifiquement le poste axé sur le multijoueur, le rôle comprend la supervision « des aspects des fonctionnalités multijoueurs, de la mécanique, de la conception des systèmes, etc. ».

Insomniac recrute ! Nous avons cinq nouvelles offres d’emploi pour un projet multijoueur. Venez nous rejoindre et faites partie de la #PlayStationStudiosFamille pendant que nous travaillons sur des choses passionnantes ! Postulez dès aujourd’hui : https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR – Jeux d’insomnie (@insomniacgames) 24 juin 2021

Certains des titres les plus récents d’Insomniac Games étaient bien sûr dépourvus de composants multijoueurs. Les expériences Ratchet & Clank et Marvel’s Spider-Man mentionnées précédemment étaient toutes en mode solo. Il faudrait remonter à 2013 avec le titre PS3 Fuse pour la dernière inclusion significative du multijoueur dans une expérience Insomniac Games. Et puis avant Fuse, il y avait aussi Ratchet & Clank : All 4 One et la série classique Resistance.

Nous devons supposer que Marvel’s Spider-Man 2 est en pleine production à ce stade, mais qu’est-ce qu’Insomniac Games a en préparation? Ou cette offre d’emploi pourrait-elle être destinée aux web-slingers eux-mêmes ? Peut-être que Peter Parker et Miles Morales auront la chance de battre les méchants dans le même match. Qu’est-ce que tu penses? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.