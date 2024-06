Insolite : Un robot capable de sauter plus haut que Big Ben !

Imaginez un robot qui peut non seulement sauter plus haut que la célèbre tour de Big Ben, mais aussi réaliser des bonds de 200 mètres sur la Lune.

Cette prouesse technologique n’est plus de la science-fiction grâce à une équipe de l’Université de Manchester qui a repoussé les limites de la robotique moderne.

Une Révolution dans la Conception Robotique

L’équipe de recherche a mis au point un robot capable de franchir des hauteurs impressionnantes grâce à un système innovant de jambes en forme de prisme et de ressorts uniquement tendus. Cette technologie avancée permet d’augmenter de manière significative la hauteur des sauts tout en optimisant l’efficacité énergétique.

Une Nouvelle Ère pour les Robots Sauteurs

Jusqu’à récemment, la capacité de saut des robots était entravée par des défis techniques substantiels, notamment la nécessité de surmonter des obstacles élevés et complexes. L’approche traditionnelle des robots roulants ou marchants était inefficace dans des terrains accidentés ou encombrés. Le nouveau design permet aux robots de naviguer facilement dans ces environnements, en utilisant des sauts pour franchir des obstacles.

Optimisation des Performances de Saut

L’amélioration significative des performances de saut a été possible grâce à une série de simulations informatiques, d’expérimentations en laboratoire, et d’applications de principes mathématiques. Ces études ont permis de perfectionner la taille, la forme et l’arrangement des pièces du robot, aboutissant à des résultats extraordinaires.

La Mécanique Derrière les Bonds Spectaculaires

L’efficacité des sauts est largement influencée par la forme et la dynamique des ressorts. Les recherches ont révélé que les modèles antérieurs libéraient souvent l’énergie accumulée avant d’atteindre le potentiel maximum du saut, ce qui limitait leur hauteur et rendait les sauts inefficaces. Les nouveaux designs visent à éliminer ces mouvements indésirables tout en conservant la rigidité nécessaire pour des performances optimales.

Conception et Tests Avancés

Les choix de conception ont oscillé entre des systèmes de propulsion basés sur des jambes, évoquant un kangourou, et un mécanisme piston avec un grand ressort. La sélection finale a privilégié des jambes légères en forme de prisme, qui, combinées à des ressorts qui s’étirent uniquement, ont montré une amélioration significative dans la performance des sauts.

Vers de Nouveaux Horizons pour la Robotique

Après avoir établi un design viable qui améliore considérablement les performances, l’équipe de Manchester envisage maintenant de contrôler la direction des sauts et d’exploiter l’énergie cinétique de l’atterrissage pour augmenter le nombre de sauts que le robot peut effectuer avec une seule charge. Cette recherche pourrait transformer la manière dont nous envisageons l’interaction entre les robots et leur environnement.

Source : ScienceDirect