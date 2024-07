Insolite : Rouen inaugure le premier parc à lapins de France, mais pourquoi faire ?

Le 2 juillet marquera l’ouverture du premier « LapiParc » en France, situé au cœur du jardin Saint-Sever à Rouen, Seine-Maritime.

Cette initiative, soutenue par la mairie et plébiscitée par les citoyens via un budget participatif, vise à offrir un espace dédié aux lapins et aux cochons d’Inde, tout en excluant la présence des chiens pour garantir la sécurité de ces petits animaux.

Un Concept Innovant et Fédérateur

Le « LapiParc » de Rouen est bien plus qu’un simple parc animalier : c’est un projet social et communautaire qui reflète une nouvelle manière de penser l’espace urbain. Initié par Justine Andricq, le parc est conçu comme un lieu de rencontre intergénérationnel où jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver autour de leur passion commune pour les lapins.

L’Engagement de la Communauté

Dès son inauguration, le « LapiParc » sera un lieu de convivialité où les résidents des maisons de retraite locales et les propriétaires de lapins pourront interagir et partager des moments privilégiés. De plus, les jeunes de l’institut médico-éducatif de Canteleu ont contribué à la réalisation des jeux et agrès en bois du parc, ajoutant une dimension éducative et participative au projet.

Des Aménagements Spéciaux pour l’Accessibilité

Conscient des enjeux d’accessibilité, le parc a été équipé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter pleinement des installations. Avec un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) intégré, le « LapiParc » se veut inclusif, offrant à tous la possibilité de s’immerger dans ce havre de paix animalier.

La Médiation Animale au Cœur du Projet

Le « LapiParc » va également proposer des sessions de médiation animale, supervisées par Frédéric Marchand, adjoint au maire de Rouen en charge du secteur rive gauche. Cette approche vise à utiliser le contact avec les animaux comme un outil thérapeutique et relaxant, renforçant ainsi le lien entre les habitants et la nature urbaine.

Un Événement d’Ouverture Attendu

L’inauguration du parc promet d’être un événement marquant pour la communauté, avec déjà une centaine de propriétaires de lapins ayant exprimé leur intérêt à participer. Ce rendez-vous sera non seulement un moment de célébration mais aussi une opportunité de sensibilisation à la cause animale et écologique.

Impact et Perspectives Futures

Le « LapiParc » pourrait devenir un modèle pour d’autres villes en France, montrant comment les espaces urbains peuvent être réinventés pour favoriser la biodiversité et le bien-être social. Ce projet illustre parfaitement comment les initiatives locales peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie urbaine et le tissu social.

