Insolite : les journalistes d’ESPN confondent Tom Holland et Zendaya avec Harry Potter et Dua Lipa au Ballon d’Or 2021

Tom Holland et Zendaya sont en ce moment l’un des couples les plus célébrés par ses millions d’adeptes et les jeunes acteurs les plus reconnus ces dernières années dans le cadre de diverses productions, Quoi Homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel. Actuellement les comédiens sont à Paris et ont assisté à la cérémonie du Ballon d’Or 2021, mais… les journalistes d’ESPN ne les ont pas reconnus !

La semaine a commencé par tout pour le monde du football, puisque le magazine France Football remettra à nouveau son prix mythique après ne pas l’avoir fait l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. L’Argentin Lionel Messi est celui qui a de grandes chances de remporter son septième Ballon d’Or, Pour ce que Tom et la star d’Euphoria pourraient voir de plus près ce spectacle unique. Que faisaient-ils au Théâtre du Châtelet ?

+ Les journalistes d’ESPN ne reconnaissent pas Tom Holland et Zendaya

Lors de l’avant-première de la cérémonie, les protagonistes de la nuit ont commencé à arriver, mais quelques célébrités sont également apparues. C’était le cas avec Hollande et Zendaya, qui ont fait leur présence sur le tapis rouge alors que l’émission d’ESPN en Amérique latine était à l’antenne. Ce qui est inhabituel, c’est que non seulement ils ne les connaissaient pas, mais ils les confondaient avec Harry Potter et Dua Lipa. Regardez l’instant !

Le journaliste Christian Martin remarque qu’une inconnue s’approchait et jette : « Dua Lipa est. Je ne sais pas qui elle est ». Instantanément, ses collègues au sol commencent à mentionner des informations erronées sur l’actrice en raison de la confusion de l’affaire. La vérité est que cela ne s’est pas arrêté là : « En voici un avec un visage Harry Potter, je ne sais pas qui c’est », Martin mentionne à nouveau concernant À M.

Après quelques secondes, ils sont avertis que Ce n’était pas Dua Lipa, c’était Zendaya, mais quand ils ont au premier plan Hollande ils jouent de la musique de Harry Potter et puis ils se corrigent en disant que c’est Spider-Man, clôturant ainsi un drôle de moment sur ESPN qui a été commenté sur les réseaux sociaux. Les acteurs préparent le lancement de Spider-Man : Pas de chemin à la maison le 17 décembre et sûrement ils ont été invités à l’occasion de la première du film.

