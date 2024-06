Insolite : Le site officiel d’Eric Ciotti piraté et redirigé vers un site de contenus X

Cette attaque cybernétique a exposé les visiteurs du site à du contenu… Disons pour le moins insolite.

Dans un incident choquant et embarrassant, le site officiel du député français Eric Ciotti, www.eric-ciotti.com, a été piraté et redirigé vers un site pornographique ce matin 13 juin.

Détails de l’attaque du site d’Eric Ciotti

Tôt ce matin, les internautes accédant au site d’Eric Ciotti dans le but de consulter des informations sur sa carrière politique et ses positions ont été redirigés de manière malveillante vers un site web proposant du contenu pornographique explicite. Cette redirection s’est produite sans avertissement ni consentement des visiteurs. On ignore encore d’où vient cette attaque.

Site toujours sous pression

A l’heure où nous écrivons ses lignes, le site est toujours inaccessible et redirigé vers un site malveillant. Nous vous invitons à ne pas vous y rendre sous peine d’exposer votre mobile ou ordinateur à une possible attaque informatique.

Réaction d’Eric Ciotti

Pour le moment toujours aucune réaction officielle d’Eric Ciotti et de son équipe mais on peut déjà estimer que les événements de ces derniers jours ne sont pas pour rien dans cette mésaventure pour le moins singulière… Reste à savoir les suites qui seront données par l’homme politique et son équipe.

Cet article résume l’attaque informatique dont a été victime le site officiel d’Eric Ciotti qui redirigeait ce matin vers un site X, et des possibles conséquences pour l’homme politique.