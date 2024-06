Insolite : Le premier taxi aérien est lancé en plein milieu du désert par ce pays qu’on attendait pas sur une telle technologie

L’Arabie Saoudite lance le premier taxi aérien autonome.

Dans un monde où la technologie ne cesse de repousser les limites du possible, l’Arabie Saoudite vient de franchir un pas de géant. Le royaume a inauguré le premier service de taxi aérien autonome au monde, utilisant le EH216-S, un appareil révolutionnaire capable de transporter des pèlerins durant le Hajj. Ce développement marque un tournant crucial non seulement pour le transport urbain mais aussi pour l’aviation civile globale.

Le Décollage d’une Nouvelle Ère

Le 12 juin 2024, un événement historique a eu lieu à La Mecque : le premier vol d’un taxi aérien autonome, conçu par la firme chinoise EHang. Ce vol inaugural, autorisé spécialement par l’Autorité Générale de l’Aviation Civile saoudienne (GACA), a mis en avant le EH216-S, un aéronef électrique capable de décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) sans pilote. Cette initiative s’inscrit dans une série de tests destinés à intégrer ces solutions de mobilité aérienne avancée dans l’espace aérien du royaume.

Vers l’Approfondissement des Capacités du eVTOL

Le EH216-S est au cœur de ces essais novateurs. Certifié en Chine en octobre 2023 et approuvé pour la production en série en avril 2024, cet appareil représente une avancée majeure. Il est le premier eVTOL sans pilote à recevoir un certificat de type, permettant des opérations commerciales de transport de passagers. Cet aéronef peut transporter deux personnes ou jusqu’à 220 kilogrammes de charge utile, et atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h.

فيديو | قريبا.. زيادة مدى وحجم الطائرة.. وزير النقل م. صالح الجاسر لـ #الإخبارية: التاكسي الطائر تجربة بدون طيار وصديق للبيئة وموسم #حج_1445 الأفضل لاستخدام التقنية#يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/InD8ODatz6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2024

Un Pas Vers des Services Commerciaux

La collaboration entre EHang et son partenaire local, Front End, vise à obtenir l’approbation définitive de GACA pour lancer commercialement ce service en Arabie Saoudite. Le projet aligne avec la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, qui envisage de transformer le royaume en un hub connecté, ouvrant la porte à des opportunités de croissance régionales et internationales.

Diversité des Applications du eVTOL

L’utilisation prévue du EH216-S ne se limite pas au transport de pèlerins. Le royaume envisage une gamme d’applications pour les taxis aériens, incluant le transport d’équipements médicaux, la facilitation des déplacements d’urgence, le support logistique pour le mouvement de marchandises, et même le déploiement dans des opérations de lutte contre les incendies et la logistique aérienne.

Établissement du Cadre Législatif

Les essais se déroulent dans une zone à faible risque de l’espace aérien protégé, ce qui est essentiel pour aider les autorités à développer le cadre législatif approprié pour l’exploitation des eVTOL sans pilote. Cela comprend la mise en place de règles claires et sécurisées pour l’utilisation de ces aéronefs dans un environnement urbain et pèlerin dense.

Solutions Innovantes pour une Charge Rapide

Dans un effort continu pour améliorer les solutions de mobilité aérienne, EHang a collaboré avec Guangzhou Greater Bay Technology pour développer des solutions de batterie Ultra-Fast Charging (UFC) et eXtreme Fast Charging (XFC). Ces technologies promettent de révolutionner l’industrie en permettant des recharges de 30% à 80% en seulement 5 à 10 minutes, augmentant ainsi l’efficacité et la viabilité des eVTOL pour des applications commerciales et d’urgence.

Cet article explore le lancement innovant des taxis aériens autonomes en Arabie Saoudite, mettant en lumière les avancées technologiques du eVTOL EH216-S et ses implications pour l’avenir du transport urbain et aérien. Cette initiative révolutionnaire pourrait bien changer la face du transport moderne, en apportant une solution durable et efficace pour les déplacements rapides en milieu urbain et pour les services essentiels tels que les soins médicaux et la logistique.

Source : Ehang