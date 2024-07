Insolite : La taxe sur les flatulences de vaches bientôt instituée au Danemark

Taxe sur les émissions agricoles: La révolution verte du Danemark commence maintenant.

L’année 2030 marquera un tournant décisif pour le Danemark avec l’introduction d’une taxe innovante visant les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Ce mouvement audacieux a pour but de catalyser une transformation écologique profonde au sein de l’une des industries les plus traditionnelles et vitales du pays.

Un Impact Climatique Non Négligeable

Le secteur agricole danois, et en particulier l’élevage, est un contributeur significatif aux émissions globales de gaz à effet de serre, notamment à travers le méthane produit par les animaux. Ce gaz, libéré lors de la digestion des ruminants (bovins, moutons), possède un potentiel de réchauffement global nettement supérieur au dioxyde de carbone. Les scientifiques estiment que le méthane a un impact sur le climat qui est 80 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de 20 ans.

Détails de la Taxe sur les Émissions

La nouvelle législation impose une taxe progressive sur les émissions, démarrant à 300 couronnes danoises par tonne d’équivalent CO2 en 2030. Ce tarif augmentera progressivement pour atteindre 750 couronnes danoises en 2035. Cette stratégie vise à réduire ces émissions de 70% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici la prochaine décennie.

Les Modalités de Mise en Œuvre

Comment le Danemark compte-t-il appliquer cette mesure ? Les détails sont encore en cours de finalisation, mais il est prévu que chaque agriculteur déclare ses émissions, qui seront ensuite vérifiées par des organismes indépendants. Les fonds recueillis grâce à cette taxe seront intégralement réinvestis dans le secteur pour soutenir des pratiques agricoles plus durables et innovantes.

Impact Économique et Social

Cette mesure n’est pas sans conséquences pour les agriculteurs danois. Bien que la taxe représente un défi financier, elle est aussi vue comme une opportunité de transformer le secteur agricole en un modèle plus écologique et durable. L’objectif est de diminuer la dépendance aux méthodes de production intensives et de favoriser des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Réactions et Consensus

Le processus d’approbation de cette taxe a été marqué par un dialogue étendu entre le gouvernement, les agriculteurs, les syndicats et les groupes environnementaux. Ce consensus, qualifié de « compromis historique » par la Société danoise pour la conservation de la nature, illustre la volonté commune de parvenir à un accord équilibré qui prenne en compte à la fois les nécessités économiques et les impératifs écologiques.

Un Modèle pour le Monde

Le Danemark espère devenir un exemple à suivre en montrant que des réformes ambitieuses dans le secteur agricole sont non seulement possibles, mais également bénéfiques à long terme pour le climat et la société. Cette initiative pourrait inspirer d’autres pays à adopter des politiques similaires pour contrer les changements climatiques.

