Insolite : Incroyable exploit de la Suisse qui réussit à faire tenir un laser sur une simple puce

Révolution dans le monde des lasers : Un exploit suisse qui tient sur une puce !

Découvrez comment une équipe de scientifiques suisses a transformé l’univers des technologies laser en développant un laser miniaturisé sur puce, une première mondiale qui promet de révolutionner plusieurs secteurs.

Lire aussi :

Une percée technologique majeure : Le laser à la portée de tous

À l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), un groupe de chercheurs dirigé par Tobias Kippenberg, professeur de physique, a mis au point un laser intégré à une puce qui équivaut en performance aux lasers traditionnels à fibre. Ce laser sur puce marque une avancée significative vers la miniaturisation des dispositifs laser, offrant des implications profondes dans de nombreux domaines grâce à sa portabilité et son coût réduit.

L’impact des lasers depuis les années 60

Depuis leur apparition dans les années 1960, les lasers ont révolutionné de nombreux aspects de notre quotidien. Utilisés dans la fabrication de précision, les chirurgies modernes, les télécommunications et même l’impression, ils sont devenus un élément incontournable de la technologie contemporaine. Cette nouvelle avancée en miniaturisation répond à une demande croissante pour des lasers plus accessibles et plus faciles à intégrer dans divers appareils.

Réduction des lasers à base de fibre

La recherche actuelle se concentre sur la réduction des lasers à base de fibre, réputés pour la qualité et la puissance de leur faisceau ainsi que leur faible niveau de bruit. L’objectif est de maintenir ces qualités tout en réduisant considérablement la taille des dispositifs. Le nouveau laser à guide d’ondes dopé à l’erbium développé par l’équipe de l’EPFL est un pas significatif dans cette direction.

La prouesse du laser sur puce

Ce laser sur puce démontre une cohérence et une fréquence ajustable qui n’étaient jusqu’alors pas possibles. Le dispositif utilise des filtres Vernier basés sur des micro-anneaux, une conception intra-cavité qui permet d’obtenir un trajet optique de taille métrique sans augmenter physiquement la taille du laser. Ce progrès permet une utilisation dans des applications variées allant du LiDAR à la métrologie optique de fréquence.

Avantages sur les lasers traditionnels

Le laser testé par l’équipe délivre une sortie de puissance de 10 mW avec un taux de suppression des modes latéraux supérieur à 70 dB, surpassant largement les systèmes lasers traditionnels. Sa capacité à ajuster la longueur d’onde sur plus de 40 nanomètres offre de nouvelles possibilités pour les applications de télécommunications.

Un futur prometteur

Grâce à la miniaturisation de ces lasers à l’erbium en dispositifs à l’échelle de la puce, les coûts de production sont réduits et leur intégration dans des applications telles que les télécommunications, le diagnostic médical et l’électronique grand public est facilitée. Cette innovation promet d’élargir les horizons des technologies laser, rendant les dispositifs plus accessibles et performants.

Cet article explore la récente avancée réalisée par des scientifiques suisses qui ont réussi à miniaturiser un laser puissant sur une simple puce. Cette innovation pourrait transformer de nombreux domaines en rendant les lasers plus portables, abordables et efficaces, ouvrant la voie à des applications futures encore inimaginables.

Source : Nature