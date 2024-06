Insolite : Découvrez comment les éléphants se donnent des noms entre eux à l’instar des êtres humains

Révélation incroyable : Les éléphants se nomment entre eux comme les humains.

Une récente étude menée par l’Université d’État du Colorado a bouleversé la communauté scientifique en révélant que les éléphants sont capables de produire de nouveaux sons spécifiques pour s’appeler entre eux, dépassant ainsi la simple imitation sonore. Cette découverte pourrait redéfinir notre compréhension de la communication non humaine.

Au-delà de l’Imitation : Une Communication Nominalisée

George Wittemyer, professeur en biologie de la conservation de la faune et des poissons à l’Université d’État du Colorado, a expliqué que les éléphants, reconnus pour leur comportement social et vocal, communiquent constamment entre eux. Lors d’observations au Kenya, les chercheurs ont noté que les éléphants ne se contentaient pas de reproduire des sons existants ; ils utilisaient des vocalisations spécifiques pour interagir de manière ciblée avec d’autres individus de leur groupe.

Des Appels Personnalisés

L’équipe a observé des situations où une mère appelait l’ensemble du groupe ou, au contraire, sollicitait seulement un individu en particulier. Ces observations suggèrent que les éléphants peuvent utiliser des « noms » pour s’adresser spécifiquement à leurs congénères, une capacité de communication jusqu’alors considérée comme exclusivement humaine.

Implications pour l’Évolution de la Parole

Les découvertes remettent en question les théories existantes sur l’origine de la parole, traditionnellement attribuée uniquement aux humains. Les éléphants, dotés des plus gros cerveaux terrestres et d’une intelligence comparée à celle des dauphins et des chimpanzés, démontrent ainsi une capacité à former des relations complexes et à faire preuve d’empathie.

Technologie et Identification des Appels

Grâce à l’utilisation de l’apprentissage automatique, les chercheurs ont pu identifier et reproduire des appels spécifiques qu’ils associent à des noms d’éléphants. Lors des tests, un éléphant répondait à son « nom » mais ignorait les appels qui ne lui étaient pas destinés, démontrant une reconnaissance sélective similaire à celle observée chez les humains.

Vers Une Compréhension Approfondie de la Cognition des Éléphants

Cette étude élargit notre compréhension de la cognition animale et souligne la complexité des systèmes de communication dans le règne animal. Elle suggère que les éléphants pourraient nous aider à mieux comprendre l’évolution de la communication verbale et la spécificité des interactions sociales chez les espèces non humaines.

Conservation et Coexistence Future

Wittemyer espère que ces découvertes encourageront des efforts de conservation mieux informés et une coexistence plus harmonieuse avec ces créatures majestueuses. Il exprime même, avec une pointe d’humour, le souhait de pouvoir avertir les éléphants des dangers qu’ils encourent en côtoyant les humains.

