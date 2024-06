Insolite : Ces briques écologiques dignes d’un Lego et utilisables pour la construction de maison résistent aux bulldozers

Révolution dans la construction : Des briques écologiques indestructibles.

Les briques résistantes aux bulldozers fabriquées à partir de 90 % de déchets plastiques recyclés : une avancée révolutionnaire dans le domaine de la construction écologique par la startup canadienne PLAEX Building Systems Inc. PLAEX Building Systems Inc., une startup canadienne spécialisée dans le développement durable, a lancé des briques révolutionnaires fabriquées à partir de plastique recyclé. Baptisées “Plaex-crete”, ces briques sont légères, durables et respectueuses de l’environnement, promettant de transformer le secteur de la construction.

Une Invention Révolutionnaire : Les Briques en Plastique Recyclé

PLAEX Building Systems Inc., fondée par Dustin Bowers, a créé une brique innovante constituée principalement de plastique recyclé. Le nom de l’entreprise, PLAEX, est un acronyme pour PL-astic, A-ggregate, et EX-truder, reflétant le processus de fabrication unique de ces briques. Ressemblant visuellement et texturalement au béton, les Plaex-crete ne présentent pas les défauts communs du béton traditionnel comme l’absorption d’eau, la décomposition, les fissures et les cassures.

Un Matériau Composite Durable

Selon le site web de PLAEX, ces briques sont constituées d’un composite durable contenant plus de 90 % de plastique recyclé, notamment du PETE, LDPE, PP et HDPE, principalement issus des déchets agricoles. Après traitement, ce plastique est transformé en une pâte à texture cimentaire, formant la majeure partie du produit fini, avec les 10 % restants composés de colorants, d’inhibiteurs UV et de retardateurs de flamme. Le résultat est une brique 35 % plus légère qu’une brique traditionnelle de taille comparable.

Deux Types de Blocs pour Divers Usages

PLAEX produit deux types de blocs : les blocs LinX, utilisés pour les murs paysagers et les angles circulaires, et les blocs Brick&Panel, destinés à la construction de murs. Malgré leur légèreté, ces blocs sont capables de supporter des charges importantes sans se déformer ni s’effondrer. Cette innovation permet de détourner des quantités considérables de plastique et de déchets d’agrégats des décharges, réduisant ainsi les empreintes carbone et préservant les ressources naturelles.

Une Construction Simplifiée avec le Système d’Emboîtement

La technologie d’emboîtement unique de PLAEX simplifie la construction, la rendant aussi facile que de jouer avec des briques emboîtables. Sans besoin de découpe ni de mortier, il suffit de cliquer et de construire. Ce système entièrement emboîtable garantit une construction étanche à l’eau et à l’air. Le site web de l’entreprise indique qu’un bâtiment à deux étages peut être érigé en 11 à 12 jours avec un équipement minimal.

Vers un Avenir Automatisé

Avec les progrès de l’automatisation, l’équipe de PLAEX envisage que des flottes de robots pourraient bientôt assembler et modifier des bâtiments. Cette vision d’un futur de la construction durable et efficace se concrétise peu à peu, notamment grâce à la capacité des produits PLAEX à détourner de grandes quantités de déchets plastiques et d’agrégats actuellement inutilisés destinés aux décharges.

Une Résistance Impressionnante

PLAEX a testé la durabilité et la résistance de ses blocs à travers un test de collision avec un tracteur, démontrant que ces blocs peuvent résister à des impacts et des pressions significatifs. Actuellement, ces blocs ne sont pas encore disponibles pour la construction de maisons. Selon NewAtlas, la société est en quête de permis pour cette utilisation. En attendant, les blocs sont approuvés pour des applications telles que les entrepôts, les murs et l’aménagement paysager. PLAEX a récemment collaboré avec le cabinet d’architecture JOT Design pour montrer comment ces blocs peuvent être utilisés dans la conception de maisons.

Les Avantages Écologiques et Pratiques des Briques PLAEX

Les briques Plaex-crete présentent de nombreux avantages écologiques et pratiques. Voici quelques points clés :

Légèreté : Les blocs sont 35 % plus légers que les briques traditionnelles.

: Les blocs sont 35 % plus légers que les briques traditionnelles. Durabilité : Les blocs résistent à l’absorption d’eau, à la décomposition, aux fissures et aux cassures.

: Les blocs résistent à l’absorption d’eau, à la décomposition, aux fissures et aux cassures. Recyclage : Plus de 90 % des matériaux utilisés sont issus de plastique recyclé.

: Plus de 90 % des matériaux utilisés sont issus de plastique recyclé. Facilité de Construction : Le système d’emboîtement simplifie la construction, éliminant le besoin de mortier ou de découpe.

: Le système d’emboîtement simplifie la construction, éliminant le besoin de mortier ou de découpe. Réduction de l’Empreinte Carbone : En détournant les déchets plastiques et d’agrégats des décharges, PLAEX contribue à la réduction de l’empreinte carbone.

: En détournant les déchets plastiques et d’agrégats des décharges, PLAEX contribue à la réduction de l’empreinte carbone. Versatilité : Les blocs sont adaptés à diverses applications, de l’aménagement paysager à la construction de murs.

Un Impact Réel sur l’Environnement

L’impact écologique des produits PLAEX est significatif. En utilisant des matériaux recyclés et en réduisant le besoin en produits cimentaires, PLAEX contribue à la préservation des ressources naturelles et à la diminution des émissions de CO2. L’adoption généralisée de cette technologie pourrait révolutionner le secteur de la construction, le rendant plus durable et respectueux de l’environnement.

