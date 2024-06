Insolite : Ce pays iconique va devenir le premier au monde à être 100% alimenté en énergie grâce à des panneaux solaires

Le Vatican se convertit au solaire : vers une énergie 100% verte sous l’impulsion du Pape.

Dans un engagement fort pour le climat, le Pape François a lancé un ambitieux projet pour convertir le Vatican en une entité entièrement alimentée par l’énergie solaire. Cette initiative place la cité-État sur la voie d’une empreinte carbone nulle.

Une proclamation historique pour l’environnement

Dans son motu proprio intitulé « Fratello Sole », le Pape François a officiellement demandé aux autorités vaticanes de collaborer avec les officiels italiens pour transformer le Vatican en une organisation verte. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large de la part de l’Église catholique qui, depuis le Pape Paul VI en 1971, exprime sa préoccupation quant à l’exploitation destructrice de la nature par l’humanité.

Des efforts continus contre le changement climatique

Depuis l’élection de François en 2013, le changement climatique est devenu un point central de son pontificat. Il a publié l’encyclique « Laudato Si’: On Care For Our Common Home » en 2015, qui traitait des conséquences graves du changement climatique et incitait la communauté catholique à agir. En réponse, le Vatican a mis à jour son système de recyclage en 2016 et adopté des voitures électriques en 2023 en partenariat avec Volkswagen.

La construction d’une centrale solaire au Vatican

Le projet le plus récent ordonné par le Pape François est la construction d’une centrale solaire à Santa Maria di Galeria, qui fournira de l’énergie non seulement à la station de radio du Vatican mais à toute la Cité du Vatican, peuplée d’environ 825 personnes. Cette centrale symbolise un pas concret vers l’indépendance énergétique durable du Vatican.

Un petit État avec de grandes ambitions

Bien que les émissions de carbone du Vatican soient minuscules, représentant seulement 0.0000443 % du total mondial en 2022, son engagement en faveur de la réduction de l’empreinte carbone est significatif. Le Vatican montre l’exemple en matière de développement durable et en fixant l’objectif de neutralité climatique.

Un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique

En adoptant l’énergie solaire, le Vatican ne se contente pas de réduire ses émissions mais devient un acteur majeur dans les efforts mondiaux contre le changement climatique. Cette initiative peut servir d’inspiration pour d’autres États et organisations cherchant à minimiser leur impact environnemental.

Ce projet du Vatican illustre la transition nécessaire vers un modèle de développement durable. En mettant l’accent sur l’énergie solaire, le Pape François souligne les moyens technologiques disponibles pour lutter contre les conséquences environnementales, sociales, économiques et politiques du changement climatique. L’engagement du Vatican pour une mobilité verte pourrait accélérer les efforts globaux vers une plus grande durabilité.